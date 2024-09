Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ «Коммунарка»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице завершилось создание крупнейшего медицинского комплекса. Сергей Собянин открыл новый корпус лучевой терапии (центр ядерной медицины) Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка».

«Закончили большой проект — строительство больницы в Коммунарке. Такое скромное название — больница. На самом деле это целый медицинский город. Я считаю, что это крупнейший медицинский центр, построенный в последние годы с чистого листа, что называется, в чистом поле. Здесь есть все, начиная от амбулаторно-поликлинического звена, детской больницы, детско-инфекционной больницы, операционных и палатных корпусов, перинатального центра. Сегодня вводим Центр ядерной медицины, который позволяет диагностировать и лечить сложнейшие онкологические заболевания», — отметил Мэр Москвы.

Сергей Собянин поблагодарил коллектив больницы за работу, а также отметил, что сегодня ММКЦ «Коммунарка» — один из самых современных медицинских центров страны.

Общая площадь всех корпусов больницы составляет 186,7 тысячи квадратных метров.

Основные работы по строительству шестиэтажного (плюс подземный этаж) корпуса лучевой терапии в составе ММКЦ «Коммунарка» завершились в январе 2024 года. В течение следующих восьми месяцев шли работы по пусконаладке и аттестация инженерных и медицинских систем нового здания.

Здание возвели по индивидуальному проекту с применением энергоэффективных материалов и современных технологий, смонтировали архитектурно-художественную подсветку. Планировку выполнили с учетом требований медицинской логистики, обеспечивающих оптимальное передвижение пациентов и врачей.

В корпусе площадью 12,9 тысячи квадратных метров оборудовали 26 коек круглосуточного стационара и 50 кресел дневного. Сейчас завершается набор специалистов. Планируется, что в новом здании будут работать 144 человека, в том числе 55 врачей и 75 сотрудников из числа среднего медицинского персонала. Оказывать помощь пациентам будут мультидисциплинарные команды радиологов и радиотерапевтов. Это позволит определять оптимальную тактику лечения для каждого обратившегося человека.

В отделении лучевой терапии установили новейшую медицинскую технику, в том числе линейные ускорители TrueBeam и Halcyon, которые предназначены для сверхточной дистанционной радиохирургии, 3D и 4D лучевой терапии. Специалисты смогут прицельно облучать опухоли любой формы, максимально защищая при этом здоровые ткани пациента.

Новое отделение включает в себя:

— уникальный комплекс из трех линейных ускорителей электронов мощностью шесть и 20 мегаэлектронвольт;

— блок предлучевой топометрической подготовки с аппаратами для проведения компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографий (МРТ) для составления индивидуального плана лечения пациентов;

— блок близкофокусной рентгенотерапии, где смогут лечить поверхностно расположенные опухоли, например новообразования кожи;

— блок брахитерапии, где будет применяться метод лучевой терапии с использованием радиоактивного источника, который внедряется в очаг злокачественной опухоли.

В отделении радионуклидной диагностики установили оборудования для проведения высокоточной радионуклидной диагностики ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ. Системы однофотонной и позитронно-эмиссионной компьютерной томографии позволят максимально точно определять степень распространенности заболевания (искать метастазы) и оценивать эффективность лечения.

В отделении радионуклидной терапии оборудован блок «активных» палат. Здесь будут находиться пациенты, которым ввели препарат с радиоактивным йодом.

Новейшая медицинская техника позволит составлять планы лечения, направленные на борьбу со злокачественной опухолью и практически не затрагивающие здоровые клетки.

В кабинетах врачей установили компьютеры, которые подключили к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Современная система вентиляции и кондиционирования обеспечивает в здании комфортный микроклимат. Здесь также создали безбарьерную среду для посетителей с ограниченными возможностями здоровья: установили специальные поручни и лифт, места ожидания и лифтовые холлы сделали более просторными, разместили навигацию со шрифтом Брайля, санузлы оборудовали кнопкой вызова помощника.

Первых пациентов в новом корпусе лучевой терапии врачи примут уже завтра, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Благодаря созданию уникального Центра ядерной медицины онкологическим пациентам будет оказываться весь спектр специализированной медпомощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения в одном комплексе», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Мэр Москвы рассказал о строительстве лучевого корпуса в КоммунаркеСергей Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Этапы создания ММКЦ «Коммунарка»

Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» — это больше чем просто больница. На территории площадью 13,5 гектара завершается возведение мощного многофункционального клинического центра, общая площадь зданий которого превышает 186,7 тысячи квадратных метров. В стационаре развернуто 1866 коек, в том числе 178 реанимационных, и трудятся более 4,5 тысячи врачей и других специалистов.

С момента открытия в 2020 году здесь прошли лечение более 320 тысяч человек. За первые восемь месяцев 2024-го врачи оказали помощь 62 415 пациентам и провели 31 127 хирургических вмешательств. В прошлом году в больнице состоялось 45 662 операции.

В больнице пациентам оказывают полный спектр современных медицинских услуг, например здесь можно пройти диагностику, стационарное и амбулаторное лечение, а также получить высокотехнологичную помощь практически по всем медицинским профилям.

ММКЦ «Коммунарка» — один из пяти якорных онкологических стационаров Москвы. Кроме того, здесь открыли первый в ТиНАО региональный сосудистый центр.

Строительство больницы началось в январе 2017 года и велось в несколько этапов.

«Только за последние несколько лет к четырем основным корпусам ММКЦ “Коммунарка” добавились центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопический центр, перинатальный центр, детские корпуса и многое другое», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В декабре 2019-го завершили строительство первой очереди — четырех корпусов общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров, включая палатный, лечебно-диагностический, вспомогательный и патолого-анатомический.

Палатный корпус на 814 коек — восьмиэтажное (плюс подземный этаж) здание площадью 42,4 тысячи квадратных метров, которое предназначено для работы профильных отделений по основным видам медицинской помощи для взрослых. Здесь открыты отделения хирургии, травматологии, онкологии, гематологии, урологии, гинекологии, неврологии, кардиологии, региональный сосудистый центр и другие подразделения больницы.

Пациенты размещаются в двух- и трехместных комфортных палатах, в которых есть санузлы, душевые, работает современная система вентиляции. В корпусе открыты четыре реанимационных, в том числе шоковая в приемном отделении.

Работа приемно-диагностического отделения организована по системе «триаж» и принципу «врач — к пациенту», в соответствии с которым все основные манипуляции проводятся непосредственно у постели больного. Машины скорой помощи с пациентами могут заезжать в специально оборудованный теплый тамбур на шесть машино-мест.

Лечебно-диагностический корпус — пятиэтажное (плюс подземный этаж) здание площадью 25,8 тысячи квадратных метров, в котором размещены отделение лучевой диагностики с кабинетами КТ и МРТ, рентген-диагностики и маммографии, клинико-диагностическая лаборатория, центральное стерилизационное отделение, отделения ультразвуковой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, анестезиологии и реанимации, а также операционные (ангиографические, гибридная, ортопедо-травматологические, нейрохирургические и операционные общего профиля). В корпусе есть зал для конференций на 300 мест и столовая для сотрудников на 250 мест.

Вспомогательный корпус — четырехэтажное (плюс подземный этаж) здание площадью 9,1 тысячи квадратных метров, где предусмотрены дезинфекционное отделение, пищеблок, внутрибольничная аптека, склад медицинских расходных материалов, прачечная, служба хранения и выдачи крови.

Патолого-анатомический корпус — трехэтажное (плюс подземный этаж) здание площадью 9,4 тысячи квадратных метров. Здесь размещена современная патоморфологическая лаборатория.

В рамках второй очереди строительства, помимо корпуса лучевой терапии, открыли подстанцию скорой помощи, многопрофильный детский, детский инфекционный и амбулаторно-поликлинический корпуса и перинатальный центр. Кроме того, появились многоуровневый паркинг со складскими помещениями и вертолетная площадка с диспетчерским пунктом для приема экстренных пациентов не только из ТиНАО, но и из других округов.

В детском инфекционном корпусе площадью 13 тысяч квадратных метров, рассчитанном на 106 коек, открыты приемное и детское боксированное отделения (в том числе 40 мельцеровских боксов), отделение реанимации и интенсивной терапии, лечебно-диагностическое и дезинфекционное.

Каждый бокс оснащен всем необходимым для быстрого преобразования в противошоковую палату. Реанимационные палаты оснащены современным медицинским оборудованием для оказания помощи по профилю «инфекционные заболевания». Кроме того, в здании размещены участок по обращению с медицинскими отходами, гаражный бокс для дезинфекции санитарного автотранспорта и административно-хозяйственные помещения с конференц-залом на 50 мест.

Врачи детского инфекционного корпуса оказывают профильную медицинскую помощь детям в возрасте от одного месяца до 18 лет.

В амбулаторно-поликлиническом корпусе площадью 8,1 тысячи квадратных метров расположены консультативно-диагностическое отделение, эндоскопический центр, отделение гемодиализа, а также центр амбулаторной онкологической помощи ТиНАО с дневным стационаром химиотерапевтического профиля.

Перинатальный центр площадью 22,4 тысячи квадратных метров стал первым акушерским стационаром в ТиНАО. Здесь работают приемное отделение с экстренным оперблоком, акушерские физиологические отделения совместного пребывания матери и ребенка, отделения патологии беременности, реанимации новорожденных, анестезиологии и реаниматологии для рожениц, родовое отделение с оперблоком и родовыми боксами, а также клинико-диагностическая экспресс-лаборатория.

В детском корпусе на 237 коек многопрофильного педиатрического стационара площадью 24,7 тысячи квадратных метров оборудовали семь высокотехнологичных операционных, где можно выполнять хирургические вмешательства любой сложности.

Многоуровневый наземный паркинг на 300 машино-мест занимает площадь 16,1 тысячи квадратных метров. Здесь также разместили складские помещения для хранения медикаментов и расходных материалов.

Собянин доложил Путину о работе по повышению качества медпомощи москвичамМэр Москвы рассказал о внедрении нового московского стандарта в здравоохранение

Новый стандарт онкологической помощи

Москва — лидер в области применения современных технологий и методов лечения онкозаболеваний. В 2019 году Сергей Собянин утвердил новый стандарт оказания онкологической помощи в столице.

Внедрение нового стандарта позволило ускорить процесс лечения, упростить его для пациента и добиваться более качественных результатов. Так, выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях выросло с 62,3 до 67 процентов, а число людей, которые состоят на учете более пяти лет с момента постановки диагноза, в 2023 году увеличилось с 55,6 до 59,8 процента. При этом снизился показатель летальности онкологических больных в первый год установления диагноза — с 17 процентов в 2019-м до 11,8 процента в 2023-м.

В рамках нового стандарта на базе крупнейших городских стационаров организовали пять многопрофильных онкологических центров, в которые входят клиника, патоморфологическая лаборатория и центры амбулаторной онкологической помощи. В них пациентам оказывают полный спектр клинических услуг, в том числе выполняют диагностику, проводят хирургическое лечение, лекарственную терапию, ведут диспансерное наблюдение. За каждым центром закреплено население одного или двух административных округов Москвы.

Все этапы оказания специализированной помощи — обследование, лечение и диспансерное наблюдение пациентов — выполняются в одной медицинской организации. Это позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.

В городе создан и внедрен стандарт центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в которых можно проводить все диагностические исследования, необходимые для постановки или исключения диагноза онкологического заболевания.

Кроме того, разработаны алгоритмы оказания онкологической помощи (клиентские пути). Они обеспечивают бесшовную систему маршрутизации пациента из поликлиник в центры амбулаторной онкологической помощи и охватывают все этапы — от момента подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения.

В Москве развивается онкологическая инфраструктура, специалисты реконструируют и строят здания, обеспечивающие комфорт и высокий уровень оказания помощи.

Например, после капитального ремонта были открыты новые центры амбулаторной онкологической помощи с полным спектром диагностических и лечебных возможностей. Среди них ЦАОП Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С.П. Боткина, онкологический центр (ОЦ) № 1 городской клинической больницы (ГКБ) имени С.С. Юдина, ММКЦ «Коммунарка», а также онкохирургический корпус ОЦ № 1 ГКБ имени С.С. Юдина. Еще начали работать эндоскопические центры.

Кроме того, завершено строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова. В августе 2023 года он принял своих первых пациентов.

Общий коечный фонд для онкологических пациентов сегодня около двух тысяч коек, а общие объемы онкопомощи были увеличены почти в два раза.

В сентябре первых пациентов примет корпус лучевой терапии ММКЦ «Коммунарка», а в 2025 году планируется завершить строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62. По своим диагностическим и лечебным возможностям новые центры будут соответствовать ведущим мировым клиникам.

Цифровая диагностика онкозаболеваний

Сегодня во всех пяти онкологических центрах (в МКНЦ имени А.С. Логинова, МГОБ № 62, ММНКЦ имени С.П. Боткина, ММКЦ «Коммунарка» и городской клинической онкологической больнице № 1) созданы суперсовременные патоморфологические лаборатории. В 2019–2020 годах Правительство Москвы провело их масштабное оснащение. Всего было закуплено около 300 единиц медицинского оборудования.

В результате появилась возможность проводить исследования для индивидуального подбора пациентам таргетной и иммунной терапии, сократить сроки ведения патоморфологических исследований, а также максимально автоматизировать процесс обработки диагностического материала.

В 2023 году в каждой лаборатории были установлены современные сканеры для оцифровки стеклопрепаратов: в ММНКЦ имени С.П. Боткина — два устройства, в МКНЦ имени А.С. Логинова — четыре аппарата, а в ОЦ № 1 ГКБ имени С.С. Юдина, ММКЦ «Коммунарка» и МГОБ № 62 — по три сканера.

Так, все патоморфологические лаборатории стали цифровыми и вошли в единый контур. Если раньше врач работал со стеклами, изучая их с помощью микроскопа, то сейчас изображения сканируются и патоморфологи видят высококачественный цифровой образ исследуемого материала. Это сокращает время на постановку диагноза и повышает его качество.

Благодаря цифровизации исследований пациентам и их родственникам больше не нужно перевозить стекла для получения экспертного мнения. А еще цифровой архив — это надежное хранилище данных. Кроме того, теперь врачи могут проводить консилиумы и обсуждать сложные диагностические случаи в режиме реального времени.

За счет повышения производительности оборудования почти в полтора раза выросло количество исследований для подбора наиболее эффективной таргетной и иммунной терапии. При этом число иммуногистохимических исследований увеличилось на 80 процентов, а молекулярно-генетических — почти в 3,5 раза.

Всего в 2023 году было проведено 1 654 479 патоморфологических исследований, в том числе 1 392 394 гистологических, 233 047 иммуногистохимических и 29 038 молекулярно-генетических. За первые шесть месяцев 2024-го специалисты сделали 951 095 патоморфологических исследований, среди которых 737 783 гистологических, 179 566 иммуногистохимических и 33 746 молекулярно-генетических.

Следующий этап цифровой трансформации — внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для помощи в проведении патоморфологических исследований и диагностики различных видов онкологических заболеваний.

Первые такие сервисы тестируют уже сегодня. Они предназначены для исследований опухолей молочной железы (подсчет митозов и Ki-67 в модели OneCell), предстательной железы (на платформе Path Vision) и колоректального рака (на платформе Medical Neuronets).

Помимо этого, для повышения качества исследований биоматериала применяют возможности искусственного интеллекта при контроле процессов подготовки цифровых снимков. При этом ИИ не заменяет врача, а помогает экономить время и концентрироваться на постановке диагноза.

Раннее выявление онкологических заболеваний органов пищеварения

В августе 2021 года заработал проект по раннему выявлению и профилактике колоректального рака и рака желудка. На базе ММНКЦ имени С.П. Боткина, ГКБ имени В.М. Буянова, ММКЦ «Коммунарка» и МКНЦ имени А.С. Логинова созданы современные эндоскопические центры, оснащенные самым высококачественным оборудованием экспертного класса.

Эндоскопические исследования проводятся пациентам из групп риска (диспансерные группы с предопухолевыми заболеваниями, пациенты с генетическими и семейными рисками, а также старшее поколение) в комфортных условиях и под мягкой седацией.

С момента открытия центров исследования прошли более 600 тысяч пациентов, злокачественное новообразование обнаружили у 4066 из них. Благодаря эндоскопическим центрам выявление рака органов желудочно-кишечного тракта на нулевой стадии выросло в полтора раза.

Лекарственная терапия

Москва стала первым регионом России, который на три года раньше установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака. С 1 апреля 2019 года пациентам назначают самые эффективные таргетные и иммунные препараты.

Современные лекарственные препараты позволяют:

— добиться контроля над опухолью, что увеличивает шансы на спасение пациента даже при тех онкологических заболеваниях, которые ранее считались смертельными;

— избирательно воздействовать на определенные виды злокачественных опухолей, тем самым избегая многих побочных эффектов;

— воздействовать на определенные механизмы злокачественных клеток через иммунную систему, повышая сопротивляемость раку и защищая человека от различных заболеваний и инфекций;

— сделать процесс лечения более комфортным, ведь препараты могут применяться в условиях дневного стационара.

Московская программа современной лекарственной терапии охватывает 90 процентов пациентов, которым показан этот вид лечения. За восемь месяцев 2024 года для проведения терапии по 10 видам рака (молочной и предстательной желез, почки, прямой кишки, легкого, меланомы, мочевого пузыря, яичников, желудка, головы и шеи) лекарственные препараты получили около 42 тысяч пациентов.

Московский городской канцер-регистр

В 2020 году в единой медицинской информационно-аналитической системе был создан сервис «Московский городской канцер-регистр», где собирается и объединяется информация о пациентах с подтвержденным онкологическим заболеванием.

Данные по каждому злокачественному новообразованию, включая весь набор медицинских документов по диагностике и лечению (например, собранные в хронологическом порядке протоколы онкологических консилиумов, осмотров врачей-онкологов и выписные эпикризы стационара), а также информацию о диспансерном наблюдении пациента после завершения радикального лечения можно найти в разделе «Мой онкопаспорт». Он доступен врачам-онкологам в ЕМИАС, а москвичам с подтвержденным диагнозом — в их электронных медкартах на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Телемедицинские технологии

В работу ЦАОП внедрен сервис телемедицинских консультаций. С его помощью врачи-онкологи и гематологи могут дистанционно продлить выписанные ранее пациенту электронные рецепты на лекарственные препараты, которые применяются длительными курсами. Так, было оформлено около 110 тысяч электронных рецептов. Кроме того, с помощью сервиса специалисты поясняют решения онкологического консилиума, если пациент не присутствовал на нем очно. Таких онлайн-встреч прошло примерно 56 тысяч.

Телемедицинские консультации также проводятся по результатам гистологических исследований в том случае, если диагноз злокачественного новообразования не подтвердился. С момента внедрения сервиса они состоялись около 6,5 тысячи раз.

Во время телемедицинской консультации могут быть созданы направления для необходимых исследований или госпитализации. Врач оформляет протокол, с которым пациент может ознакомиться в электронной медкарте на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

С 1 июля 2024 года услуга телемедицинского дистанционного приема врача-онколога доступна тем, кто состоит на диспансерном учете в любом центре амбулаторной онкологической помощи города Москвы. С момента внедрения услуги сервисом воспользовались более 12 тысяч пациентов. Сегодня телемедицинский дистанционный прием ведут свыше 260 врачей-онкологов различного профиля.

Телемедицина — это большой шаг вперед, совершенствующий стандарт оказания онкологической помощи столицы, направленный прежде всего на повышение качества и продолжительности жизни пациентов.

«Персональный помощник»: сервис на страже здоровья москвичей

В августе 2020 года Правительство Москвы начало реализацию пилотного проекта «Персональный помощник» для граждан с подозрением на онкологическое заболевание или с подтвержденным диагнозом. Пациентам помогают записываться на прием к нужным специалистам, на сдачу анализов и проведение исследований, а также напоминают о предстоящем визите к врачу.

О такой возможности рассказывают в поликлиниках при направлении к врачу-онкологу. При согласии пациентам дают карточку с телефоном будущего персонального помощника. Всего в проекте приняли участие около 200 тысяч человек.

Посты записи

Реализуется проект по созданию постов записи в ЦАОП. Специалисты помогают единовременно записаться на инструментальные и лабораторные исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации специалистов. Обычный инфомат не позволяет увидеть свободные даты для нескольких назначенных исследований. При желании пациента пройти их в один день приходится тратить больше времени на подбор вариантов.

Эта возможность оказалась востребованной: услугами постов записи уже воспользовались более 850 тысяч раз. Сегодня около 40 процентов всех производимых в ЦАОП записей проводится именно на постах.

Высокотехнологичная медицинская помощь

Большинство видов специализированной онкологической помощи включено в базовую программу обязательного медицинского страхования. Сверх нее нуждающиеся пациенты бесплатно получают лучевую терапию 3D и 4D в 14 городских, федеральных и частных медицинских клиниках.

С помощью метода протонной терапии за первое полугодие 2024-го были пролечены 37 пациентов (в 2023 году — 87). Всего за шесть месяцев этого года выполнено 6200 законченных курсов лечения (в 2023 году — 12 236).

Городской онкологический консилиум

В работе городского консилиума по онкологическому профилю принимают участие ведущие врачи-онкологи. Его председатель — главный внештатный специалист — онколог Москвы и директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

Консилиум позволяет врачам быстрее находить нестандартные методы лечения для самых тяжелых клинических случаев и аккумулировать опыт лучших специалистов Москвы для подбора терапии в случае сложной клинической картины. В консилиуме принимают участие главные специалисты не только городских, но и федеральных центров, а также при необходимости привлекаются врачи смежных специальностей.

В задачи городского консилиума входит принятие решений о назначении пациентам лекарств в тех случаях, когда требуется нестандартный клинический подход или назначение препаратов, не предусмотренных клиническими рекомендациями или не входящих в перечень лекарственных средств для дополнительного обеспечения.

За время работы городского онкоконсилиума разобрано около 2,3 тысячи клинических случаев.

Клиентские пути и рейтинг онкологических стационаров

Приоритет развития онкологической службы Москвы — переход к системе, ориентированной на пациента. Акцент смещается с объема предоставляемых услуг — визитов к врачу, госпитализаций, процедур и исследований — на своевременность оказания медицинской помощи и качество жизни после лечения.

Клиентские пути — подробные алгоритмы для направления пациентов с подозрением на злокачественные новообразования по 24 локализациям. Сейчас разработка клиентских путей завершена. Четко прописанные маршруты охватывают все этапы, виды лечения и пожизненного диспансерного наблюдения.

Внедрение клиентских путей дает возможность повысить качество оказания онкологической помощи и сделать ее максимально прозрачной. Анализ сроков постановки диагнозов, проведения консилиумов, времени начала лечения и наличия осложнений позволяет раз в квартал составлять рейтинги онкологических стационаров. В них учитывают отзывы самих пациентов, которых регулярно опрашивают персональные помощники.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/11743050/

MIL OSI