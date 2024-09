Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Артём Кирбитов и Екатерина Ковальская на форуме

Руководитель студенческого медиацентра СПбГАСУ Екатерина Ковальская и её заместитель Артём Кирбитов побывали на Восточном экономическом форуме, в рамках которого получили опыт репортёрской работы и встретились с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

Екатерина Ковальская и Артём Кирбитов – студенты строительного факультета и успешно совмещают учёбу с творческой деятельностью. Под их руководством медиацентр широко освещает студенческую жизнь в университете.

«На площадках форума международного уровня мы получили хороший репортёрский опыт. Кроме того, пообщались с представителями власти, руководителями компаний и экспертами разных сфер. Также мы воспользовались хорошей возможностью рассказать о нашем университете, его направлениях подготовки, прекрасных условиях для учёбы и внеучебной деятельности», – сообщила Екатерина Ковальская.

По её словам, одним из ярких и запоминающихся мероприятий стала встреча с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Студенты рассказали, что его высокая оценка деятельности медиацентров стала хорошим стимулом к дальнейшей работе. «Валерий Николаевич подчеркнул, что мы освещаем серьёзные вопросы и говорим со студентами на своём уникальном языке, подмечая то, чего другие не видят. Поэтому студенческий медиацентр так популярен. Такие слова стимулируют. Также он отметил роль Дальнего Востока в международных отношениях с Китаем, Индией, другими странами Юго-Восточной Азии на многие десятилетия вперёд и обратил внимание на значимость изучения востоковедения в университетах», – поделилась Екатерина Ковальская.

Она добавила, что от участия в форуме студенты получили много положительных эмоций, поскольку такие события дают новые знакомства с интересными людьми, в том числе студентами других университетов, у которых схожие цели, взгляды и пока столь же маленький опыт в репортёрской работе, а потому вместе учиться интереснее и эффективнее.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/rukovoditeli-studencheskogo-mediatsentra-spbgasu-pobyvali-na-vostochnom-ekonomicheskom-forume/

MIL OSI