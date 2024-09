«Роснефть» презентовала новый туристический маршрут по Оренбургской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» и Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области представили новый маршрут для автотуристов – «Реликтовая жемчужина». Он пролегает от Оренбурга до уникального природного объекта – Национального парка «Бузулукский бор».

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего автомобильного туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС Компании, является одним из приоритетных направлений деятельности.

Презентация маршрута прошла на оренбургской АЗС «Башнефти» (входит в «Роснефть»), а также в Центре развития туризма региона. Все участники мероприятия получили буклеты с описанием туристических достопримечательностей региона. Автотуристы узнали об уже сформированных «Роснефтью» маршрутах для путешествий на автомобиле, а также об информационно-сервисной платформе «Горизонты России: Поехали с нами!». Кроме того, для клиентов АЗС была проведена познавательная викторина с розыгрышем сувениров.

Маршрут «Реликтовая жемчужина» протяженностью 285 км включает знаковые достопримечательности Оренбуржья и самые живописные природные ландшафты. По пути следования автотуристы могут посетить Национальный парк «Бузулукский бор» ‑ крупнейший реликтовый лесной массив в степной Евразии возрастом около 10 тыс. лет. В парке растет одно из старейших деревьев России – Царица-Сосна, возраст которой превышает 300 лет. Автомаршрут также пролегает через уникальные природные объекты – Дендросад и Боровую опытную станцию, реконструкция которых проводится при поддержке «Оренбургнефти».

Кроме того, туристам будет интересно посетить знаменитый подвесной мост через реку Урал, который соединяет берега реки, расположенные на разных континентах ‑ в Азии и Европе. Еще одна уникальная достопримечательность – старинные Святые пещеры в Новосергиевском районе – одно из ключевых мест паломничества в регионе.

Маршрут «Реликтовая жемчужина» проложен вдоль федеральной трассы

М-5, на пути следования расположены автозаправочные станции «Башнефти», где путешественники могут заправить автомобиль гарантированно качественным топливом, комфортно отдохнуть в кафе или приобрести необходимые в дороге товары, в том числе продукцию местного производства и сувениры.

Справка: Оренбургская область – один из ключевых регионов деятельности «Роснефти». В регионе работают дочерние общества Компании: «Оренбургнефть», «РН-Бурение», «РН-Сервис» и «РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие». Сеть АЗС «Башнефти» в области насчитывает 89 заправочных станций. Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций, а бренд АЗС «Роснефть» – одним из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. В общей сложности Компания управляет около 3000 автозаправочных станций. Ранее «Роснефть» подписала меморандумы о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма с Республикой Башкортостан, с Комитетом по туризму Москвы, Красноярским и Алтайским краями, Удмуртской Республикой, а также Архангельской, Самарской, Воронежской и Ульяновской областями, Ставропольским краем. «Роснефть» в 2023 году запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». У проекта «Горизонты России» есть отличительная особенность – благодаря уникальному навигационному функционалу, все интересные локации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия. Ранее к проекту «Горизонты России» присоединились несколько регионов страны, в том числе Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Воронежская, Тульская, Ульяновская и Архангельская области.

