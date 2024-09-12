Пять лучших статей на русском языке за 12.09.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News
Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.
Сегоднещний анализ показывает нам устойчивые тенденции экономики и сферы обучения. Экономическая результативность продвигается в цифровом направлении для большей эффективнности. Так же последовательно расширяються торгово-экономические сотрудничества. Социальная сфера взаимодействует с другими сообществами для отсутствие дискриминации и равных возможностей. Кроме того, подводятся итоги по несчастным случаям где взаимодействуют охраны труда, здоровье и безопастность персонала.
Ниже вы можете прочитать одну из статей.
1. Финансовые новости: Платежная инфраструктура откроется для цифрового рубля: предложения Банка России
Крупнейшие банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. С этого момента планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты. Важно, чтобы она была доступна гражданам и бизнесу и при желании они могли ею свободно пользоваться наравне с наличными и безналичными средствами.
2. Алексей Оверчук: Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Киргизией последовательно расширяется
Межведомственная делегация под руководством Заместителя Председателя Правительства России Алексея Оверчука посещает с рабочей поездкой Киргизскую Республику (г. Чолпон-Ата).
В ходе поездки Алексей Оверчук принял участие в работе VI Киргизско-Российского экономического форума.
3. «Наука — это способ укрыться от страхов, вызванных природным хаосом»
“Высшая школа экономики” –
Михаил Шишкин в школе считал теорию вероятности «рукомахательством», а сейчас использует ее для решения задач в области популяционной генетики. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» он рассказал о том, что геном современного человека может сообщить нам о прошлом, вопросе к автору Великой теоремы Ферма и «Книге узлов» Эшли.
4. Эксперты РУМЦ собрались в ГУУ, чтобы сформулировать траектории развития инклюзивного высшего образования в стране
11 сентября в Государственном университете управления состоялось открытие двухдневного семинара по супервизии и обучению руководителей и сотрудников сети Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ).
5. Татьяна Голикова: В 2023 году количество несчастных случаев на производстве сократилось по сравнению с 2014 годом в 1,5 раза
Мы уделяем приоритетное внимание вопросам сохранения жизни и здоровья работников. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по повышению качества и уровня жизни граждан, увеличению численности населения страны и ожидаемой продолжительности жизни, обеспечению устойчивого роста экономики и повышению производительности труда, насыщению всех сфер экономики высококвалифицированными кадрами. Всё это невозможно без обеспечения надлежащих условий труда, профилактики профессиональных заболеваний и снижения уровня производственного травматизма.
С уважением MIL!