Презентация книги Ирины Семизоровой в «Московском доме книги» на Новом Арбате

В «Московском доме книги» на Новом Арбате состоится презентация книги Ирины Семизоровой. В ней автор рассказывает об осознанном отношении к материнству.

На встрече гости узнают о том, почему хотеть ребенка и хотеть стать матерью — это не одно и то же, почему женщинам бывает так трудно принять новую роль, с чем могут быть связаны эти сложности и как сохранить свою личность и самооценку. Посетители также смогут задать вопросы и подписать книгу на память.

Ирина Семизорова — клинический психолог, гештальт-консультант, провокативный терапевт и коуч.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

