Политех посетила управляющий директор «Ростеха» Елена Дружинина

11 сентября Политехнический университет посетила управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации «Ростех» Елена Дружинина. С ректором СПбПУ Андреем Рудским они обсудили усиление кооперационных цепочек между вузом и предприятиями «Ростеха» и перспективные направления сотрудничества.

Во встрече также участвовали проректор по цифровой трансформации, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков, руководитель направления кооперации науки и бизнеса «Ростеха» Павел Платонов и руководитель проектов направления кооперации науки и бизнеса Ольга Нестерова.

Для Политеха “Ростех” — один из самых главных партнёров. Глава госкорпорации Сергей Викторович Чемезов является Почётным доктором нашего вуза. Это одна из ведущих системообразующих корпораций, которая занимается самыми разнообразными направлениями. В нашей совместной работе мы достигли гармонии в понимании задач и того, как мы будем их решать. Политех может создавать комплексные междисциплинарные продукты, у нас очень много наработок и идей, которые будут интересны. Помимо взаимодействия в научной и образовательной областях, перед всеми нами сейчас стоит задача экономического суверенитета страны , — подчеркнул Андрей Рудской.

Сейчас мы создаём как можно больше кооперационных цепочек между нашими предприятиями и университетами по разным направлениям. Мы видим, что на предприятиях есть вопросы, которые может решить такой вуз, как Политех. Мы подбираем пул университетов, с которыми будем ещё теснее работать, и выстраиваем новую систему сотрудничества. Также сейчас обсуждается возможность введения в России производственной и индустриальной аспирантуры. Такой формат может увеличить вовлечённость аспирантов в прикладные исследования, которые представляют интерес для промышленности. В Политехе очень сильная концентрация молодых учёных, мы уверены, что ваш опыт в этом вопросе будет полезен , — отметила Елена Дружинина.

Участники встречи обсудили взаимодействие с организациями «Ростеха», а также ключевые научно-исследовательские проекты, реализованные Политехом и организациями корпорации. Одним из стратегических партнёров СПбПУ выступает Объединённая двигателестроительная корпорация «Ростеха». Совместно они реализовали проекты национального масштаба, среди которых цифровой двойник авиационного двигателя ТВ7-117СТ-01, разработанный специалистами Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ по заказу АО «ОДК-Климов», а также цифровой двойник морского газотурбинного двигателя и редуктора в составе агрегата (в интересах ПАО «ОДК-Сатурн») — масштабный проект, который был реализован в России впервые. Политех сотрудничает с Новосибирским приборостроительным заводом холдинга «Швабе», работа идёт над проектом HIFU-комплекса для диагностики и лечения опухолей «ДИАТЕР-М». Это первое российское медицинское решение для удаления новообразований при помощи ультразвука. Есть совместные проекты и в области спорта. Инженеры СПбПУ спроектировали новые сани с улучшенными аэродинамическими характеристиками и показателями управляемости для российского спортсмена, трёхкратного чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка мира по санному спорту Романа Репилова, а изготовлено изделие было на предприятиях госкорпорации «Ростех».

Кроме этого, на переговорах обсуждались перспективные направления для сотрудничества с организациями «Ростеха» в Ленинградской области и за её пределами, развитие Передовой инженерной школы в части НИОКР. Отдельной темой беседы стала возможность введения в вузе производственной индустриальной аспирантуры. Такой формат может увеличить вовлечённость аспирантов в прикладные исследования, которые представляют интерес для промышленности.

Проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков отметил всестороннее плодотворное и конструктивное взаимодействие Экосистемы технологического развития СПбПУ и Госкорпорации «Ростех».

Уже более десяти лет структурные подразделения Экосистемы технологического развития СПбПУ, на сегодняшний день включающие в себя Передовую инженерную школу “Цифровой инжиниринг”, Научный центр мирового уровня “Передовые цифровые технологии”, Центр компетенций НТИ “Новые производственные технологии”, Центр трансфера технологий СПбПУ “Центр трансфера и импортозамещения передовых цифровых и производственных технологий” и Инжиниринговый центр (CompMechLab®), выполняли и продолжают выполнять инженерные задачи, реализовывать передовые проекты в интересах более чем 20 предприятий ведущей российской государственной корпорации страны — “Ростех”. Наши инновационные решения, в частности, Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®, внедрены на предприятиях двигателестроения , — рассказал Алексей Боровков.

Алексей Иванович также подчеркнул, что представители предприятий госкорпорации регулярно проходят обучение на базе ПИШ СПбПУ по программам дополнительного профессионального образования, направленным на опережающую подготовку научно-технических кадров, обладающих компетенциями мирового уровня, и основанным на интеграции образовательного процесса с исследованиями и разработками в целях обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных отраслей национальной экономики: Так, например, 1 августа этого года специалисты ПАО “ОАК” (входит в состав Госкорпорации “Ростех”) успешно завершили образовательную программу “Развитие производства для достижения технологического лидерства” в Передовой инженерной школе СПбПУ “Цифровой инжиниринг”. Участие в обучении приняли производственные руководители предприятий, входящих в Объединённую авиастроительную корпорацию, среди которых ПАО “Яковлев”, КнААЗ им. Ю. А. Гагарина, ПАО “Ил”, АО “Аэрокомпозит” и другие .

В продолжение визита делегация посетила научно-технологическое образовательное пространство «Передовые цифровые технологии в двигателестроении», которое было торжественно открыто в марте этого года при участии представителей Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию «Ростех»). В пространстве были представлены передовые разработки в интересах двигателестроительной отрасли, а также весомый научно-технический задел Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг», который высоко оценила Елена Дружинина.

Представители Госкорпорации «Ростех» также ознакомились с возможностями суперкомпьютерного центра «Политехнический», который обеспечивает ускорение выполнения и повышение эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований, обеспечивающих прорывные инженерные решения. Алексей Боровков отметил, что в рамках реализации программы Научного центра мирового уровня СПбПУ «Передовые цифровые технологии» в 2023 году были модернизированы вычислительные ресурсы самого высокопроизводительного на Северо-Западе России суперкомпьютерного центра, что не только позволяет эффективнее решать сложнейшие мультидисциплинарные задачи из различных отраслей промышленности, но и создаёт необходимую базу для объединения суперкомпьютеров страны в единый центр.

