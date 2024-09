Поздравляем с Днём программиста!

Source: MIL-OSI Russian Language News

День программиста – официальный профессиональный праздник Российской Федерации, введённый по инициативе представителей этой относительно новой профессии.

История определения даты праздника достаточно необычна. Он отмечается в 256 день года. 256 — это максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием. Причём 256 – это 2⁸, где два символизирует двоичную систему счисления, а восемь — количество битов в одном байте. Кроме того, это максимальная целая степень числа 2, которая не превышает количества дней в году. В связи с этим в високосный год, который сейчас на дворе, День программиста выпадает на 12 сентября, а в невисокосные годы отмечается 13 сентября.

Идею праздника и даты в 1996 году предложил создатель и президент издательского дома «Компьютерра» Дмитрий Мендрелюк. В 2002 году её подхватил сотрудник веб-студии «Параллельные технологии» Валентин Балт, который организовал сбор подписей под обращением к правительству и в итоге был услышан – указ об учреждении нового праздника в 2009 году был подписан президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Государственный университет управления поздравляет с праздником сотрудников и студентов Института информационных систем. Желаем интересно преподавать предметы и хорошо их осваивать, чтобы удовлетворить высокую востребованность ИТ-специалистов на современном рынке труда. Помните не только о собственном значении в современном обществе, но и о степени гражданской ответственности в деле обеспечения технологического суверенитета России. Будьте изобретательны, прогрессивны и счастливы в своей профессии. С Днём программиста!

