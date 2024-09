Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства установили в уличных фонарях около 5,5 тысячи энергоэффективных светильников. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30 процентов электроэнергии. В этом году в рамках соответствующей программы поменяли около 5,5 тысячи светильников», — отметил Петр Бирюков.

Лампы меняют, если они выходят из строя, а также когда заканчивается срок их эксплуатации. В новых опорах, которые утсанавливают в рамках проектов благоустройства, сразу используют современное освещение.

Качественное освещение — одно из необходимых условий комфортной городской среды. С 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось более чем в два раза. При этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники.

По словам главы комплекса городского хозяйства, доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке столицы сегодня составляет более 50 процентов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/143934073/

MIL OSI