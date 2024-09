Михаил Мишустин встретился с руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегом Скуфинским

Source: MIL-OSI Russian Language News

Обсуждалось, в частности, исполнение поручений Президента по газификации СНТ и вовлечению в хозяйственный оборот неэффективно используемых земельных участков, ход формирования Национальной системы пространственных данных, а также организация работы Росреестра в новых регионах.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Олег Александрович, Вы возглавляете Росреестр – организацию, которая в первую очередь обеспечивает гарантии прав собственности на земли, здания, сооружения, объекты, прочно связанные с землёй. Это важнейшая функция – гарантия прав собственности для каждого человека и, конечно, для бизнеса. Вы должны уделять большое внимание регистрации недвижимости – это квартиры, жилые и садовые дома, бани, гаражи. Для чего, соответственно, реализуются по поручению Президента «дачная» и «гаражная» амнистии. Для людей это очень важно, потому что годами не могли оформить ничего. Наводится порядок. Стало ясно и понятно, каким образом, по каким нормативным документам оформлять.

Президент в Послании Федеральному Собранию поручил газифицировать садоводческие товарищества в населённых пунктах. Важнейший вопрос для многих людей. Как идёт эта работа?

Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский

О.Скуфинский : Уважаемый Михаил Владимирович, Росреестр уже обладает большим опытом помощи гражданам, которым требуется оформить права на жилые дома. Такая работа была организована ещё в начале 2021 года, во время социальной газификации.

Для подведения газа нужно поставить дом на учёт и обеспечить регистрацию прав. Мы организовали работу по оперативному межеванию, постановке на учёт и регистрации прав на дом.

Цифры говорят сами за себя. С 2020 года дополнительно введено ИЖС 19 млн кв. м. То есть мы это делали и делаем оперативно. Поэтому, когда Президент 29 февраля поставил задачу по газификации СНТ, мы без промедления начали эту работу.

Во‑первых, мы подготовили доступные и понятные для людей методические рекомендации. Довели их до всех регионов. В них последовательно изложены шаги, которые надо сделать людям для того, чтобы к дому был подведён газ.

Во‑вторых, мы организовали постоянное и системное взаимодействие с Союзом садоводов и самими садоводческими товариществами. Вопрос находится на постоянном контроле во всех наших территориальных органах на местах.

Третье. Мы собрали и постоянно мониторим часто задаваемые гражданами вопросы. Сегодня таких вопросов 128, и на наиболее волнующие людей мы оперативно даём ответы.

Четвёртое. Наша подведомственная организация, ППК «Роскадастр», сегодня способна, что называется, под ключ организовать работы, связанные с газификацией самих СНТ, постановкой на учёт и регистрацией прав на дома. Это очень удобно – услуга под ключ. Хочу отметить, что на основании Вашего поручения была создана и работает правительственная комиссия по организации работы, по курированию этого важнейшего направления. За несколько лет работы этой правительственной комиссии решено много практических вопросов.

Также хочу отметить, что очень много сделано за последние несколько лет на законодательном уровне. То есть системно решён целый ряд вопросов.

Во‑первых, разработан механизм включения СНТ в границы населённых пунктов, что очень важно. Второе. Разрешено на садоводческих участках содержать кроликов, домашнюю птицу.

Введено электронное голосование, что для общих собраний также людям очень удобно. Но вопросов ещё остаётся много. Это прежде всего брошенные и захламлённые участки. По ним поступают жалобы и от людей, и от муниципалитетов. Это важное направление работы, которому мы начали уделять большое внимание.

М.Мишустин: Вот как раз о брошенных участках. Президент на Петербургском экономическом форуме говорил о том, что необходимо вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки. В частности, когда категория земель и вид разрешённого использования не соответствуют фактическому использованию, нужно, конечно, этим заниматься.

Как будете строить эту работу? Это очень важный вопрос.

О.Скуфинский: Как пример. Мы в прошлом году обследовали около 6 млн га земель, это полномочия по земельному надзору прежде всего. И на 435 тыс. га – это около 8% – выявлены нарушения: нецелевое использование земли, самозахваты. Самое удивительное, что 74% таких нарушений – это земли населённых пунктов.

А если говорить о территории садоводческих объединений, то бывает, что до 20% площади занято захламлёнными участками, несанкционированными свалками. И это действительно проблема.

Поэтому, с одной стороны, перед нами стоит задача – стимулировать правообладателей использовать землю по целевому назначению. С другой стороны, надо учитывать, что у людей бывают разные жизненные ситуации и различные реальные возможности с точки зрения освоения участков.

Поэтому нами по Вашему поручению подготовлена и Правительством утверждена «дорожная карта» по повышению эффективности использования земли и вовлечению её в оборот, по которой системно идёт эта работа.

И второе. Недавно принят очень важный закон, 8 августа подписан, который устанавливает дополнительные три года для людей на подготовку к использованию участка по целевому назначению. Потому что, если человек приобрёл участок или, например, получил его по наследству, бывает, что участок заболочен, зарос растительностью. Человеку нужно время для проектирования дома, чтобы подвести соответствующие коммуникации. Поэтому закон и добавил дополнительные три года, и уже после этих трёх лет начинаются сроки, ранее установленные законодательством. То есть если в течение этих трёх лет участок не готовится к использованию, то уже контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки неиспользования участка. При первом нарушении выдаётся только предупреждение и никаких штрафов на человека не налагается. Если же правообладатель не исправил нарушение в течение полугода, то Росреестр в течение 30 дней направляет соответствующее уведомление в уполномоченный орган, и тогда уполномоченный орган может инициировать дело в суд об изъятии участка. Но здесь я хочу особо подчеркнуть, что закон не устанавливает никаких новых оснований для изъятия, никаких дополнительных штрафов. Наша основная задача – стимулировать людей использовать участок по целевому назначению и вовлекать землю в оборот.

Также хочу отметить, что законом впервые введена норма в установлении для земель населённых пунктов и СНТ признаков неиспользования земельных участков. Ранее такие нормы были установлены только для земель сельхозназначения. И это как раз защищает права граждан. Потому что, когда конкретно установлены признаки, это избавляет от субъективных мнений проверяющих органов. Например, для садоводов-огородников мы предлагаем установить самые минимальные требования, в частности, чтобы участок был покошен и на нём не было мусора.

К тому же действующее законодательство позволяет учитывать жизненную ситуацию человека, если он не смог освоить участок в установленный срок.

Также хочу отметить ещё одну важнейшую работу – это формирование банка данных земли для вовлечения в оборот. На сегодня 170 тыс. га – такой банк данных земли сформирован. Это прежде всего для жилищного строительства, 115 тыс. участков. Эта земля активно вовлекается в оборот, информация размещается в свободном доступе на публичной кадастровой карте. В конце года мы переведём полностью публичную кадастровую карту на платформу «Национальная система пространственных данных» вместе с сервисом «Земля просто».

М.Мишустин: Ещё один вопрос – это НСПД, Национальная система пространственных данных. Когда я у вас был в декабре прошлого года, Вы показывали мне в том числе опытную эксплуатацию НСПД в пилотных регионах. И собирались запускать всё в промышленную эксплуатацию. Знаю, что запустили. Хотел бы, чтобы Вы об этом доложили, поскольку это важнейшая система для бизнеса и для людей, многослойная система, ГИС.

На четыре основных вопроса – что это, чьё это, сколько это стоит и где это – должны давать однозначный ответ кадастровая система и НСПД. И очень важно, чтобы все – федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации, граждане, бизнес – пользовались одним уникальным ресурсом. В первую очередь это нужно для территориального планирования, строительства и, конечно, для любого человека или бизнеса, чтобы уточнить правовой режим, сервитут или соответствующую категорию недвижимости, с которой он работает.

Расскажите, как здесь обстоят дела.

О.Скуфинский: 13 декабря прошлого года мы Вам продемонстрировали систему и доложили о её разработке. И 25 декабря, ровно как Вам обещали, система была внедрена в промышленную эксплуатацию. На сегодня эта система является единым источником юридически значимых пространственных данных, которая обеспечивает возможность принятия управленческих решений и оказания клиентоцентричных сервисов для людей, бизнеса, профессиональных участников рынка.

Сегодня в Национальную систему пространственных данных интегрированы данные из 20 федеральных и 54 региональных информационных систем. Более 2 тыс. слоёв юридически значимых данных сформировано в системе.

Мы подключаем к системе регионы по мере их технической готовности и анализа входных данных. По сути, по всей стране сегодня организовали аудит информационных систем, геоинформационных систем.

М.Мишустин: Сколько регионов уже подключено?

О.Скуфинский: 31 регион в соответствии с нашим планом находится в работе. До конца года они все будут переведены на платформу. Ещё 22 субъекта Российской Федерации после Вашего поручения в активной стадии работы. Мы их с опережением подключим уже в следующем году.

М.Мишустин: Олег Александрович, просьба докладывать тогда по ходу работы.

И ещё один вопрос. Президент ставил задачу – выйти в новых субъектах Российской Федерации на общероссийский уровень практически по всем направлениям. Это в первую очередь интеграция этих регионов в наше правовое пространство, экономическое. Конечно, оказание услуг Росреестра там должно быть абсолютно таким же, как в любом субъекте Российской Федерации. Знаю, что вы активно занимаетесь внедрением всех функций Росреестра там. Расскажите, как обстоят дела.

О.Скуфинский: В рамках реализации проекта с учётом срочности и важности мы практически в еженедельном режиме рассматриваем вопросы новых регионов на штабе, на специальной рабочей группе. Ещё в 2022 году мы обеспечили принятие соответствующих нормативных актов, потому что есть много особенностей на территории наших четырёх новых регионов. 14 актов было принято. Например, в отношении правоустанавливающих старых документов, перевода с украинского языка. Людям не надо за это платить, сегодня это делает территориальное управление Росреестра бесплатно.

Второе. Для кадастрового учёта, регистрации прав используется ранее подготовленная землеустроительная и техническая документация. Объекты публичной собственности оформляются в упрощённом порядке по декларации.

Хочу сказать, что сложность задачи была в том, что на момент формирования территориальных органов, а мы это сделали за три месяца, данные о земле, объектах капитального строительства и правах были, по сути, в управлении трёх различных государственных органов власти. Существовало три разных реестра. Такую ситуацию мы имели 20 лет назад в Российской Федерации. Мы на основе российских технологий за три месяца развернули контур нашей центральной системы – ФГИС ЕГРН на территории новых регионов. И с 1 января 2023 года в полном объёме работают наши территориальные органы.

На сегодняшний день уже в реестр внесено 1,3 млн объектов. Обеспечено электронное взаимодействие с профессиональными участниками рынка, включая нотариат. Более 60 тыс. обращений в электронном виде от нотариата мы получили.

В этом году обеспечен обмен данными по системе межведомственного электронного взаимодействия. Уже 240 тыс. заявок мы обработали по этой системе.

Кроме того, постепенно обеспечиваем экстерриториальный принцип подачи документов. Начали с Ростовской области, Московской области. В Москве сегодня можно подать документы в экстерриториальной форме.

М.Мишустин: Вы имеете в виду, что граждане новых субъектов из Ростова, из Москвы или Московской области могут подать заявление на оформление, слияние или продажу своих земельных участков, зданий. Любой учёт.

О.Скуфинский: Да, это очень удобно.

М.Мишустин: Работа Росреестра затрагивает каждого гражданина. Очень важно, чтобы его права на собственность, здания, сооружения, квартиру, дачу были гарантированы государством. Чтобы оборот был быстрым, и все услуги, которые Росреестр предоставляет, были комфортными, без простаивания в очередях. Просьба все вопросы, которые сегодня стоят перед вами, держать на личном контроле.

