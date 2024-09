Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Высшая школа экономики в Перми

Директор пермского кампуса НИУ ВШЭ вернулась из рабочей поездки в Кыргызскую Республику. Галина Емельяновна встретилась с представителями министерств, образовательных организаций и представила новый проект для школ. Новую инициативу Пермской Вышки – Международный университетский округ НИУ ВШЭ – Галина Емельяновна представила на встрече с министром образования и науки Кыргызстана Догдоркуль Кендирбаевой, первым заместителем министра финансов Русланом Суйналиевым и директором Учебного центра Министерства финансов Эрке Турдумамбетовой. Округ станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов и реализации передовых практик улучшения качества образования. Повышение квалификации учителей, бесплатные подготовительные курсы для учащихся 11 классов, сотрудничество с Лицеем НИУ ВШЭ – об этих и других возможностях для участников Округа Галина Володина рассказала на встрече с директорами более ста пятидесяти образовательных организаций из разных областей Кыргызской Республики. Проект был встречен с большим энтузиазмом.

«Мы никогда не забываем о том, что поддержка развития и повышения качества образования является важной частью нашей миссии. Конечно, мы заинтересованы в создании профессионального сообщества Высшей школы экономики и школ Кыргызстана, ведь Международный университетский округ позволит объединить усилия единомышленников и сделать максимум для роста уровня подготовки школьников и профессиональных компетенций учителей».

В ходе поездки также состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между НИУ ВШЭ – Пермь и Международным университетом Кыргызстана, которое предполагает взаимодействие по различным направлениям образовательной и научной деятельности. Это результат серьезной подготовительной работы, искреннего стремления к обмену опытом и реализации совместных проектов. Ждем коллег с визитом в Пермскую Вышку для знакомства с особенностями организации учебного процесса и управления качеством. Кроме того, достигнута договоренность с Министром финансов Кыргызской Республики Алмазом Бакетаевым об организации практики для студентов из Кыргызстана, обучающихся в Пермской Вышке: их готовы приобщать к решению реальных задач с перспективой включения в кадровый резерв Министерства. Это прекрасный стимул для ребят, возможная траектория их профессионального развития.

«Решены важные стратегические задачи. Очень ценно, что мы имеем надежных партнеров в лице коллег из Министерства финансов Кыргызской Республики и Учебного центра Министерства финансов. Их поддержка и заинтересованность в паритетном взаимодействии очень помогает развивать наши академические связи в Кыргызстане. Особую благодарность хочется выразить директору Учебного центра Министерства финансов Эрке Турдумамбетовой за неоценимую помощь в организации всех мероприятий». Министерство финансов Кыргызской Республики и НИУ ВШЭ – Пермь связывает пять лет эффективного сотрудничества. За это время реализовано немало совместных проектов. В знак признательности выдающихся заслуг и значительного вклада в развитие экономических и финансовых отношений между Министерством финансов Кыргызской Республики и Высшей школой экономики директор НИУ ВШЭ – Пермь Галина Володина и заместитель директора Елена Шадрина были награждены юбилейными медалями Министерства финансов Кыргызской Республики.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://perm.hse.ru/news/961332502.html

MIL OSI