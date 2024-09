Марат Хуснуллин принял участие в Форуме дорожных инициатив

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин в формате видеоконференции принял участие в X Форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», который проводит госкомпания «Автодор» на федеральной территории «Сириус».

«Сегодня юг России и Приазовье формируют Азово-Черноморский кластер, в состав которого входят 9 субъектов, 7 из которых имеют выход к Чёрному и Азовскому морям, а ещё 2, Луганская Народная Республика и Республика Адыгея, находятся в непосредственной зоне тяготения и являются важнейшими экономическими, культурными, туристическими и промышленными центрами с большими возможностями для роста. При этом направление развития макрорегиона в большей степени задаёт именно туристическая отрасль с множеством морских и горных курортов. Значительную роль в её стабильной работе играет транспортная инфраструктура, которая важна для комфорта как местных жителей, так и туристов. Могу сказать, что потенциал развития юга страны огромный. А наша здесь задача – комплексно подойти к вопросам развития инфраструктуры и реализовать все намеченные планы», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что основными приоритетами развития дорожной сети в макрорегионе являются модернизация маршрута вокруг Азовского моря протяжённостью более 1,4 тыс. км, приведение в нормативное состояние подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам, а также строительство трассы М-4 «Дон» – Сочи.

Марат Хуснуллин добавил, что продолжается работа по формированию транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону, рассматривается возможность создания автодорожного сообщения между горнолыжными курортами Красной Поляны и курортами Архыза и Лагонаки, подъездных дорог к части морских курортов. Уделяется внимание и региональным инициативам, таким как создание маршрута от Краснодара до Кабардинки в рамках государственно-частного партнёрства. Кроме того, планируется реконструкция трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км.

«В частности, прорабатываются такие масштабные проекты, как юго-западный обход Краснодара; обход посёлка Верхнебаканский; Новороссийский транспортный узел, включая северный обход Новороссийска; расширение дороги М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги; строительство дороги Гузерипль – Лагонаки и Дагомыс – Черниговское; съезды к побережью с “Тавриды„ в Крыму. В конце этого года также запланировано открытие движения по значимому участку дороги А-289, соединяющему трассу М-4 “Дон„ и Крымский мост. Благодаря ему порядка 2,6 тыс. км бессветофорного движения свяжет Санкт-Петербург и Севастополь», – сказал зампред Правительства.

Другой важной задачей, по его словам, является приведение в нормативное состояние уже сформировавшейся дорожной сети с учётом федеральных, региональных и местных дорог. На сегодняшний день во всех регионах Азово-Черноморского кластера показатели в основном выше среднероссийских.

