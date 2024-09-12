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Марат Хуснуллин осмотрел новый кампус МГТУ им. Н.Э.Баумана

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Марат Хуснуллин осмотрел новый кампус МГТУ им. Н.Э.Баумана

12 сентября 2024

Марат Хуснуллин осмотрел новый кампус МГТУ им. Н.Э.Баумана

12 сентября 2024

Марат Хуснуллин осмотрел новый кампус МГТУ им. Н.Э.Баумана

12 сентября 2024

Марат Хуснуллин осмотрел новый кампус МГТУ им. Н.Э.Баумана

12 сентября 2024

Марат Хуснуллин осмотрел новый кампус МГТУ им. Н.Э.Баумана

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин вместе с Заместителем руководителя Администрации Президента Максимом Орешкиным и министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым посетил новые корпуса МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Напомним, ранее Президент открыл последние семь объектов в университете: 5 зданий Центрального кластера, «Квантум парк» и современный комплекс общежитий. Таким образом, новый кампус стал первым объектом в стране, который построили по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов».

«Бауманский университет всегда был флагманом отечественного инженерного образования. В рамках этого проекта начиная с 2021 года построили и отреставрировали 14 зданий общей площадью около 170 тыс. кв. м. Таким образом, площадь университета увеличилась на 150%. Это масштабный проект мирового уровня, который реализовала Москва вместе с федеральным центром. Новый кампус стал одним из самых масштабных проектов, которые мы создаём по поручению Президента. К 2030 году в планах построить как минимум 25 подобных кампусов, а также благоустроить территории около них и создать необходимую инфраструктуру. Для этого в том числе необходимо максимально эффективно использовать земельные участки. Я убеждён, что каждый кампус станет центром притяжения местных жителей, будет влиять на дальнейшее развитие территорий, способствовать созданию новых рабочих мест», – сказал Марат Хуснуллин.

В частности, вице-премьер осмотрел комплекс общежитий, рассчитанный на 2,3 тысячи студентов. В его корпусах размещены образовательно-досуговый центр, мультимедийные пространства и необходимая социальная инфраструктура.

Кроме того, Марат Хуснуллин посетил один из самых больших и оснащённых объектов кампуса – «Квантум парк». Он рассчитан на 580 человек. Это современный исследовательский комплекс, спроектированный для решения задач в сфере квантовых, фотонных и флюидных технологий. Он включает 27 исследовательских и прикладных лабораторий.

Центральный кластер вуза общей площадью почти 51 тыс. кв. м включил в себя пять высокотехнологичных корпусов и лаборатории. В центре площади этого кластера находится «Дерево знаний», вокруг которого расположился амфитеатр для студентов и преподавателей. При этом внутренний двор кампуса доступен для всех желающих, таким образом став новым центром притяжения для москвичей и гостей столицы.

В Инжиниринговом центре площадью 3,2 тыс. кв. м работают 280 инженеров и студентов, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, реализуются образовательные программы. В корпусе расположен научно-образовательный центр «КамАЗ-Бауман», где разрабатываются экологически безопасные вездеходы для Арктики, Сибири и Дальнего Востока, а также производятся роботизированные карьерные автосамосвалы с электрической трансмиссией и батареями без использования двигателя внутреннего сгорания.

Вице-премьер также напомнил, что подобным проектом является кампус мирового уровня на базе МГСУ – ведущего строительного вуза страны. Этот крупный проект удвоит количество обучающихся. Для этого планируется строительство около 140 тыс. кв. м новых учебных площадей, включая современные аудитории, спортивный комплекс и жильё для студентов. По плану реализация проекта будет осуществлена в два этапа в период с 2023 по 2035 год.

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http://government.ru/news/52680/

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