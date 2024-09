Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин вместе с Заместителем руководителя Администрации Президента Максимом Орешкиным и министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым посетил новые корпуса МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Напомним, ранее Президент открыл последние семь объектов в университете: 5 зданий Центрального кластера, «Квантум парк» и современный комплекс общежитий. Таким образом, новый кампус стал первым объектом в стране, который построили по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов».

«Бауманский университет всегда был флагманом отечественного инженерного образования. В рамках этого проекта начиная с 2021 года построили и отреставрировали 14 зданий общей площадью около 170 тыс. кв. м. Таким образом, площадь университета увеличилась на 150%. Это масштабный проект мирового уровня, который реализовала Москва вместе с федеральным центром. Новый кампус стал одним из самых масштабных проектов, которые мы создаём по поручению Президента. К 2030 году в планах построить как минимум 25 подобных кампусов, а также благоустроить территории около них и создать необходимую инфраструктуру. Для этого в том числе необходимо максимально эффективно использовать земельные участки. Я убеждён, что каждый кампус станет центром притяжения местных жителей, будет влиять на дальнейшее развитие территорий, способствовать созданию новых рабочих мест», – сказал Марат Хуснуллин.

В частности, вице-премьер осмотрел комплекс общежитий, рассчитанный на 2,3 тысячи студентов. В его корпусах размещены образовательно-досуговый центр, мультимедийные пространства и необходимая социальная инфраструктура.

Кроме того, Марат Хуснуллин посетил один из самых больших и оснащённых объектов кампуса – «Квантум парк». Он рассчитан на 580 человек. Это современный исследовательский комплекс, спроектированный для решения задач в сфере квантовых, фотонных и флюидных технологий. Он включает 27 исследовательских и прикладных лабораторий.

Центральный кластер вуза общей площадью почти 51 тыс. кв. м включил в себя пять высокотехнологичных корпусов и лаборатории. В центре площади этого кластера находится «Дерево знаний», вокруг которого расположился амфитеатр для студентов и преподавателей. При этом внутренний двор кампуса доступен для всех желающих, таким образом став новым центром притяжения для москвичей и гостей столицы.

В Инжиниринговом центре площадью 3,2 тыс. кв. м работают 280 инженеров и студентов, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, реализуются образовательные программы. В корпусе расположен научно-образовательный центр «КамАЗ-Бауман», где разрабатываются экологически безопасные вездеходы для Арктики, Сибири и Дальнего Востока, а также производятся роботизированные карьерные автосамосвалы с электрической трансмиссией и батареями без использования двигателя внутреннего сгорания.

Вице-премьер также напомнил, что подобным проектом является кампус мирового уровня на базе МГСУ – ведущего строительного вуза страны. Этот крупный проект удвоит количество обучающихся. Для этого планируется строительство около 140 тыс. кв. м новых учебных площадей, включая современные аудитории, спортивный комплекс и жильё для студентов. По плану реализация проекта будет осуществлена в два этапа в период с 2023 по 2035 год.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52680/

MIL OSI