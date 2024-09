Марат Хуснуллин: Более 300 км дорог к спортивным объектам обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

При формировании программы дорожных работ национального проекта «Безопасные качественные дороги» особое внимание уделяется участкам автомобильных дорог, ведущих к физкультурно-оздоровительным комплексам, стадионам, спортивным школам и местам проведения соревнований. С начала года введены в эксплуатацию более 300 км таких маршрутов, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Современные качественные дороги имеют большое значение в развитии любой сферы жизни, в том числе и для популяризации любительского и профессионального спорта, здорового образа жизни. С каждым годом появляется всё больше спортивных сооружений, мест для занятия физической культурой, и мы делаем всё, чтобы обеспечить транспортную доступность к ним. В этом году такую работу продолжили. Благодаря нацпроекту “Безопасные качественные дороги” уже введены в эксплуатацию 88 участков подъездных дорог к физкультурно-оздоровительным комплексам, стадионам, спортивным школам. Их общая протяжённость составляет 312 км», – сказал Марат Хуснуллин.

Как правило, ремонтные работы на таких участках выполняются комплексно. Подрядные организации не только меняют изношенное дорожное покрытие, но и обустраивают элементы безопасности дорожного движения.

«Всего в 2024 году по нацпроекту запланированы работы по ремонту, реконструкции и строительству 270 участков дорог, ведущих к объектам спорта. Их общая протяжённость составит 892,5 км. К обеспечению безопасности дорожного движения здесь повышенное внимание, так как это маршруты, по которым взрослые возят на тренировки детей либо дети и подростки добираются на занятия самостоятельно. Поэтому важно оборудование пешеходных переходов, тротуаров, светофорных объектов», – подчеркнул Министр транспорта Роман Старовойт.

«Транспортная доступность к объектам спорта – один из значимых стимулов к регулярным занятиям физической культурой. Сейчас по всей стране идёт активное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, дворцов спорта, спортивных центров, соответственно, к ним должны вести современные дороги – безопасные и качественные. Это в свою очередь влияет на повышение качества жизни населения. В этом году нацпроект завершается, но он получит преемственность в новом национальном проекте “Инфраструктура для жизни”. Работа по приведению в нормативное состояние подъездных маршрутов к объектам спорта, безусловно, будет продолжена», – отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Иванове построили дорогу к строящемуся Дворцу водных видов спорта.

В Нальчике Кабардино-Балкарской Республики капитально отремонтирован 3-километровый участок улицы 2-й Таманской Дивизии (от улицы Кешокова до Шогенова). По ней можно добраться до спорткомплекса «Нальчик» и к строящемуся Ледовому дворцу.

В Шелехове Иркутской области обновили участок улично-дорожной сети, ведущий к построенному в этом году Центру спортивных единоборств. На дороге устроили новое асфальтобетонное покрытие, освещение, тротуары, ограждения.

В Липецке обновили два участка, ведущие к центральному стадиону «Металлург», где проходят масштабные спортивные и развлекательные мероприятия, а также стадиону «Пламя».

