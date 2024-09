Марат Хуснуллин: Более 1 млн поездок совершено по северному обходу Твери

Source: MIL-OSI Russian Language News

Скоростная автомобильная трасса М-11 «Нева» является бесшовной связью Москвы и Санкт-Петербурга. 16 июля Президент Владимир Путин дал старт движению по северному обходу Твери, который стал заключительным этапом строительства всей трассы М-11. С момента открытия по этому участку водители проехали уже более 1 млн раз. Кроме этого, на М-11 продолжают развивать многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ). На одной из них в Новгородской области по направлению в Санкт-Петербург завершено строительство первого отеля. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«С запуском движения по северному обходу Твери на М-11 „Нева“ у автомобилистов появилась возможность проехать по скоростным дорогам без единого светофора более 1,5 тыс. км от Санкт-Петербурга до Казани и свыше 2 тыс. км от Северной столицы до Краснодара. Новый участок востребован у автомобилистов: меньше чем за два месяца, прошедших с открытия, пользователи уже совершили более 1 млн поездок по обходу. Важно, чтобы в дальних поездках у путешественников была возможность не только делать удобные и безопасные остановки на отдых, но и переночевать в комфортных местах размещения. Так, в Окуловском районе Новгородской области в составе МФЗ завершено строительство отеля, и уже в ближайшем будущем он откроет свои двери для водителей и пассажиров. Отель станет не только местом отдыха для автомобилистов и пассажиров, но и позволит создать новые рабочие места», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что создание таких объектов на скоростных магистралях даёт мощный импульс для развития автотуризма.

«Это первый отель на трассе М-11 „Нева“. Его общая площадь с благоустроенной прилегающей территорией составила около 16 тыс. кв. м. В нём 45 гостиничных номеров: 43 стандартных, площадь которых составляет порядка 18 кв. м, и два для маломобильных граждан. Строительство объекта в составе МФЗ даст возможность качественно отдохнуть людям в пути и набраться сил. Благодаря развитой придорожной инфраструктуре у россиян появится больше возможностей для путешествий по регионам», – сказал Вячеслав Петушенко.

