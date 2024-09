Заседание Правительства (2024 год, №26)

Source: MIL-OSI Russian Language News

1. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области

2. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области в 2024 году

3. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона “О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации„»

Законопроект направлен на обеспечение надлежащей гарантии защиты жилищных прав бывших членов семьи собственника жилого помещения, отказавшихся от участия в его приватизации, для которых данное жилое помещение является единственным пригодным для постоянного проживания, при изъятии земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 76 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации„»

Законопроект направлен на наделение Минстроя России полномочием по разработке типовых образовательных программ дополнительного профессионального образования для подготовки специалистов в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

5. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 35 Закона Российской Федерации “О таможенном тарифе„»

Законопроектом предусматривается исключение в отношении отдельных товаров, включённых в соответствующий перечень, избыточных норм, связанных с выдачей Минэнерго России и Роснедрами субъектам внешнеэкономической деятельности подтверждений в целях применения нулевых ставок вывозных таможенных пошлин при экспорте нефти сырой, газового конденсата и газа природного сжиженного, в отношении которых действуют нулевые ставки пошлин.

6. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об исполнительном производстве„ и Федеральный закон “Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации„»

Разработка законопроекта продиктована необходимостью законодательно закрепить дополнительные меры поддержки лиц, проходящих (проходивших) военную службу в районах проведения специальной военной операции и членам их семей.

Москва,

12 сентября 2024 года

