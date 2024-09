Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР) России. На заседании были рассмотрены паспорта 7 новых национальных проектов, в том числе 5 нацпроектов технологического лидерства России.

В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, заместители Министра промышленности и торговли Михаил Иванов и Михаил Юрин, президент Российской академии наук, председатель научно-технического совета комиссии Геннадий Красников, начальник управления Президента РФ по научно-образовательной политике Инна Биленкина, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, врио руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Денис Аширов, заместители Министра науки и высшего образования Денис Секиринский и Андрей Омельчук, заместитель министра транспорта Константин Пашков, заместитель Министра здравоохранения Татьяна Семёнова, научный руководитель Национального центра физики и математики госкорпорации «Росатом» Александр Сергеев, первый заместитель директора по науке НИЦ «Курчатовский институт» Юлия Дьякова.

«По поручению Президента Владимира Путина все национальные проекты в части кадрового и научного обеспечения их реализации подлежат обязательному согласованию с Комиссией по НТР. Всего на рассмотрение в комиссию поступили 7 проектов паспортов нацпроектов по обеспечению технологического лидерства. Один из них, „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“, согласовали ранее на заседании при условии его доработки. Ещё 5 нацпроектов технологического лидерства были рассмотрены сегодня. Четыре из них, а также национальные проекты „Молодёжь и дети“ и „Эффективные транспортные системы“ решено одобрить и доработать по внесённым замечаниям», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Всего в ходе заседания были рассмотрены и одобрены с учётом замечаний членов комиссии и научно-технического совета паспорта нацпроектов технологического лидерства «Беспилотные авиационные системы», «Новые технологии сбережения здоровья», «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», а также национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Эффективная транспортная система».

Заместитель Министра промышленности и торговли Михаил Иванов представил паспорт национального проекта технологического лидерства «Средства производства и автоматизации». В состав нацпроекта в том числе вошёл федеральный проект «Наука и кадры для производства средств производства».

О нацпроекте технологического лидерства «Новые материалы и химия» рассказал заместитель Министра промышленности и торговли Михаил Юрин. В соответствии с поручением Президента Владимира Путина в структуре нацпроекта выделены два федпроекта, направленные на подготовку кадров и разработку важнейших наукоёмких технологий – «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии» и «Разработка важнейших наукоёмких технологий по направлению новых материалов и химии».

Заместитель Министра транспорта Константин Пашков представил паспорт нацпроекта «Эффективная транспортная система». В его составе предусмотрена реализация отдельного федерального проекта «Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли», который в том числе включает мероприятия по созданию научно-исследовательских лабораторий.

В завершение обсуждения нацпроектов Дмитрий Чернышенко дал поручения относительно доработки оставшихся национальных проектов. Вице-премьер также поблагодарил членов научно-технического совета комиссии и его председателя Геннадия Красникова за оперативное и предметное рассмотрение паспортов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52679/

MIL OSI