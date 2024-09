ГУУ заключил соглашение с Омской областью

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 сентября 2024 года Государственный университет управления подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области.

Церемония подписания состоялась на стратегической сессии Молодёжного совета представительства Омской области при Правительстве Российской Федерации, которая проводилась в Москве, в музее-заповеднике «Коломенское».

Со стороны Омской области соглашение подписал действующий губернатор Виталий Хоценко, со стороны ГУУ временно исполняющий обязанности ректора Виталий Лапшенков. Заключённое соглашение направлено на укрепление кадрового резерва региона, создание инновационных проектов и совместную деятельность в рамках программы «Обучение служением».

В стратегической сессии также приняли участие пять студентов ГУУ из Омской области.

