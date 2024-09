В НИУ ВШЭ обсудили перспективы развития студенческой легкой атлетики

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 сентября в НИУ ВШЭ прошло второе заседание правления Ассоциации «Студенческая лига легкой атлетики», в котором принял участие ректор университета Никита Анисимов. В ходе мероприятия состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ассоциацией и НИУ ВШЭ. Студенческая лига легкой атлетики — молодая организация, зарегистрированная в апреле этого года. Ее президентом и председателем правления является директор Института естествознания и спортивных технологий МГПУ Александр Страдзе. Первое заседание правления состоялось в июне, на нем была принята стратегия развития ассоциации.

«Мы с вами начинаем хорошую, добрую традицию — проводить заседания правления на базе образовательных организаций высшего образования. И сегодня мы находимся в легендарном вузе, о котором вы многое знаете, и некоторые пришли сюда не впервые. Мне очень хочется поблагодарить ректора Никиту Юрьевича Анисимова и коллектив университета за возможность провести заседание здесь», — сказал Александр Страдзе. В свою очередь Никита Анисимов поприветствовал участников заседания и отметил, что со многими из них он уже давно знаком, а олимпийская чемпионка Ирина Привалова вдохновляла его еще в студенческие годы, когда он занимался в секции легкой атлетики МГУ.

«Очень важно, чтобы наше поколение передавало молодежи ощущение того, что спорт объединяет. Наш университет — это фактически 60 тысяч студентов. Это те ребята, которые будут развивать нашу страну. Нужно передать им не только знания, но и это чувство единства», — сказал Никита Анисимов. Ректор отметил, что в НИУ ВШЭ представлена серьезная спортивная наука, в том числе спортивный менеджмент и спортивное право, есть соответствующие образовательные программы и отдельные дисциплины. Он также рассказал о своем опыте участия в состязаниях по легкой атлетике. «Знаю, что вы постоянно бегаете и мотивируете своих коллег заниматься спортом», — отреагировал Александр Страдзе. Подробнее о развитии легкой атлетики в Вышке рассказала Анна Козырева — директор Центра координации финансовой и административной деятельности Института ИИ и цифровых наук НИУ ВШЭ. Она сообщила, что спортом занимается большинство студентов Вышки — 15% в сборных командах, 60% в любительском составе. Секции легкой атлетики есть на кафедре физического воспитания НИУ ВШЭ, большую роль в развитии спорта играют студенческие спортивные сообщества, например LIFESTART. В феврале 2024 года по инициативе студентов был создан Беговой клуб НИУ ВШЭ, и это, по мнению Анны Козыревой, дало возможность студентам и сотрудникам, увлеченным спортом, идентифицировать друг друга. «Мы увидели знакомые лица в толпе бегущих людей и поняли, что нас много», — отметила она. Анна Козырева рассказала и о высоких достижениях: так, студент магистратуры Максим Ликсаков пробежал 5 км за 14,55 минуты, а директор типографии НИУ ВШЭ Марсель Шарифуллин в свои 57 лет пробежал на длинных дистанциях в 2024 году более 1,6 тысячи км.

«Число желающих бегать в Вышке растет. Обычно один-два человека из окружения бегуна сначала приходят его поддержать, а потом начинают бегать сами. Я отношусь именно к таким людям – три года назад я не бегала и пришла поддержать коллегу, которая сидела за соседним столом. А потом всерьез занялась бегом. Вышка большая, и спорт нас объединяет», – заключила Анна Козырева. Александр Страдзе добавил, что в Москве часто можно встретить бегунов из Вышки, и идентифицировать их помогают майки с символикой университета. В ходе заседания его участники обсудили ряд рабочих вопросов, в том числе Программу развития студенческой легкой атлетики на период до 2026 года. Как сообщил Александр Страдзе, одна из целей этого документа – сделать так, чтобы легкой атлетикой занимались порядка 2% студентов российских вузов. Никита Анисимов уточнил, что при проведении мониторинга нужно учитывать не только ребят, которые состоят в университетских секциях, но и тех, кто занимается спортом неформально. В обсуждении приняли участие исполнительный директор Студенческой лиги легкой атлетики Дмитрий Герцен, исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов России Сергей Крюков, первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза Роман Ольховский и другие эксперты.

На заседании правления состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Студенческой лигой легкой атлетики и НИУ ВШЭ. Подписи под документом поставили Александр Страдзе и Никита Анисимов. Кроме того, Никита Анисимов принял предложение стать членом Попечительского совета лиги – предполагается, что в его состав войдут и другие ректоры, увлекающиеся бегом, в том числе Дмитрий Ливанов (МФТИ) и Алексей Комиссаров (РАНХиГС). Завершая заседание, Александр Страдзе анонсировал Всероссийскую акцию «СТУДзаБЕГ», которая стартует 21 сентября. Ее участниками станут более 20 тыс. студентов из более 250 вузов.

