В ближайшие дни в столице ожидается жаркая погода

С 12 по 16 сентября в Москве ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь и более градусов.

В самое жаркое время дня врачи рекомендует по возможности не выходить на улицу. Если это все же необходимо, нужно выбирать светлую одежду из легких тканей, надевать головной убор.

Важно пить много обычной воды (прохладной, но неледяной), отказаться от кофе, а также жирной, острой и тяжелой пищи. Не стоит забывать пользоваться солнцезащитными средствами. Кроме того, следует избегать интенсивной физической нагрузки.

https://www.mos.ru/news/item/143313073/

