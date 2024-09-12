Владимиру Спивакову, народному артисту СССР

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Михаил Мишустин поздравил музыканта, дирижёра, художественного руководителя Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», президента Московского международного Дома музыки с 80-летним юбилеем.
В телеграмме, в частности, говорится:
«Выдающийся скрипач, бесконечно преданный музыке маэстро,
Вы по праву считаетесь одним из лучших дирижёров современности.
Ваш уникальный профессиональный путь, огромный вклад в развитие лучших традиций отечественной и мировой музыкальной культуры заслуживает самого искреннего уважения.
Многие годы Ваш яркий талант воплощается в красоту скрипичных концертов, виртуозную игру оркестров. Каждый раз, обращаясь к новой партитуре, Вы открываете особые грани шедевров Чайковского, Берга, Стравинского, Баха, Шостаковича.
Желаю Вам вдохновения, новых проектов, здоровья и благополучия».
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http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52655/