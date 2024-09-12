Более 6,6 тысячи человек получили жилье по программе реновации в Бескудниковском районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Свыше 6,6 тысячи жителей Бескудниковского района — участников программы реновации с начала ее реализации оформили документы на новое жилье. Предоставленные им квартиры расположены в современных новостройках в кварталах с развитой инфраструктурой. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«За все время действия программы реновации в Бескудниковском районе правообладателями новых квартир стали более 6,6 тысячи жителей 25 старых домов. Они оформили документы на квартиры в 13 новостройках, возведенных по современным стандартам в благоустроенных районах с развитой инфраструктурой», — рассказал Максим Гаман.

По его словам, Бескудниковский входит в перечень районов столицы с наибольшим числом горожан, получивших квартиры по программе реновации.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для строительства домов по программе реновации подобрано еще восемь площадок.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Столица — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов здесь вырос вдвое — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.

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