Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства принял участие в работе VI Киргизско-Российского экономического форума.

Межведомственная делегация под руководством Заместителя Председателя Правительства России Алексея Оверчука посещает с рабочей поездкой Киргизскую Республику (г. Чолпон-Ата).

В ходе поездки Алексей Оверчук принял участие в работе VI Киргизско-Российского экономического форума.

Из стенограммы:

А.Оверчук: Прежде всего хочу поблагодарить киргизскую сторону и Российско-Киргизский фонд развития за радушный приём, оказанный российской делегации здесь, на берегах горного озера Иссык-Куль, и организацию VI Киргизско-Российского экономического форума. Совсем недавно, в июле этого года мы вместе с Акылбеком Усенбековичем (Жапаровым) были в Красноярске и проводили ежегодную межрегиональную конференцию. Это площадка, которая объединяет представителей органов государственной власти, регионов, делового сообщества и экспертных кругов. Частота встреч в таком широком составе показывает, насколько востребованы эти контакты, насколько тесны связи между нашими странами. Это доказательство нашей близости.

Киргизско-Российский экономический форум – уникальная площадка для развития взаимовыгодных торгово-экономических связей между Россией и Киргизией. Это живой инструмент взаимодействия, который эффективно дополняет политические контакты на высшем и высоком уровнях и другие механизмы сотрудничества.

Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Киргизией последовательно расширяется. Киргизия – надёжный союзник и стратегический партнёр России.

Благотворное влияние на экономическое положение оказывает членство наших государств в Евразийском экономическом союзе. За девять лет участия Киргизии в ЕАЭС в три раза вырос ВВП республики, возрос уровень инвестиционной привлекательности страны, и, как следствие, увеличился объём налоговых поступлений в бюджет государства, что необходимо для дальнейшего социально-экономического развития страны.

По итогам 2023 года Россия является одним из ведущих торговых партнёров Киргизии с удельным весом 18,7%. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. По нашим данным, за первое полугодие 2024 года товарооборот вырос на 11,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Российская Федерация – один из крупнейших инвесторов в экономику Киргизии.

Необходимо отметить роль Российско-Киргизского фонда развития, который накануне провёл заседание совета фонда и одобрил финансирование ряда важных проектов, в том числе в энергетике, солнечной энергетике, промышленности Киргизии.

По итогам форума планируется подписание двусторонних документов и контрактов на общую сумму порядка 22,6 млрд рублей.

Привлечение такого объёма инвестиций свидетельствует о том, что инвестиционный климат в стране улучшается.

С другой стороны, инвесторы всегда хотят лучшего бизнес-климата, гарантий, защищённости своих вложений.

Уважаемые коллеги, хотел бы призвать бизнес-сообщество двух стран активнее включаться в повестку нашего двустороннего взаимодействия и делать акцент на следующих основных моментах.

Первое. Мы видим перспективы развития сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, микроэлектроники, автомобилестроения. Возобновляемая энергетика уже становится одним из перспективных направлений российско-киргизского сотрудничества как основа устойчивости национальных экономик и дальнейшего низкоэмиссионного развития, что необходимо в современных условиях для повышения конкурентоспособности экономики страны.

Второе. Колоссальный потенциал наших отношений заключается в активизации туристических обменов, также обратите на это внимание. Призываю деловое сообщество развивать совместные туристические проекты, используя богатейшие природные возможности наших стран. Ярким примером раскрытия таких возможностей является озеро Иссык-Куль, где мы находимся.

Третье. Необходимо создать благоприятные условия для реализации совместных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС. В этой связи просим деловое сообщество активно использовать имеющиеся механизмы их финансирования в целях развития приоритетных отраслей промышленности наших стран. Посмотрите внимательно на механизмы финансовой поддержки проектов кооперации, в которых могут участвовать три и более страны ЕАЭС. Этот механизм создан, он начинает работать.

Четвёртое. Необходимо использовать имеющиеся инструменты и институты поддержки, в том числе по линии Российско-Киргизского фонда развития. Активнее сотрудничайте с Российским экспортным центром, а также в рамках других механизмов продвижения двустороннего сотрудничества.

Пятое. Необходимо активно включаться в работу двусторонних диалоговых площадок, таких как настоящий форум, Российско-Киргизская межрегиональная конференция и другие мероприятия, в ходе которых можно получить практическое содействие, установить новые деловые контакты. Максимально используйте возможности, которые предоставляют подобные встречи.

А мы всегда будем поддерживать развитие торгово-экономических связей между нашими странами и народами и укреплять их, потому что наши отношения – это отношения, проверенные временем и реальными делами.

Уверен, что сегодняшнее мероприятие пройдёт на высоком уровне и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества наших стран. Примите мои пожелания успехов и продуктивной работы всем участникам форума.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52672/

MIL OSI