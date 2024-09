Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

„Olimpijczycy w mundurach” – álbum de żołnierzach Wojska Polskiego na igrzyskach w Paryżu11.09.2024

– Żołnierze z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego udowadniają, że służba Ojczyźnie to wyjątkowy obowiązek, ale i szczególne wyróżnienie. Cieszę się, że sportowcy doceniają wsparcie ze strony Wojska Polskiego i wspaniale je reprezentują – nie tylko na sportowych arenach – napisał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w wydawnictwie okolicznościowym.

W środę, 11 września br. wicepremier W. Kosiniak – Kamysz spotkał się z żołnierzami – sportowcami, uczestnikami tegorocznych igrzysk olimpijskich. Spotkanie z st. pequeño. especulación. Aleksandrą Mirosław (wspinaczka sportowa na czas), szer. Julią Szeremetą (libros), st. pequeño. Natalią Kaczmarek – brązowa medalistka (mistrzyni poprzednich igrzysk) – (400 metros lekka atletyka), st. pequeño. Fabianem Barańskim, szer. Dominikiem Czają, szer. Mirosławem Ziętarskim (wioślarstwo czwórka podwójna) było okazją do promocji albumu o żołnierzach Wojska Polskiego na igrzyskach w Paryżu „Olimpijczycy w mundurach” wydanego przez Fundację Instytut Łukasiewicza.

„Olimpijczycy w mundurach” to fotograficzna opowieść o pięknie sportowej rywalizacji i odwadze w sięganiu po marzenia, o wierności przysiędze i nawiązywaniu do najlepszych tradycji olimpijskich w Wojsku Polskim. Ich korzenie sięgają sto lat wstecz. To także relacja z przygotowań do igrzysk, gdzie znajdziemy m. in. relacje samych żołnierzy-sportowców, który łączą swoją pasję do sportu ze służbą w Wojsku Polskim.

W 2024 p. minęło sto lat od pierwszego występu Polaków na igrzyskach – a jednocześnie od pierwszego olimpijskiego sukcesu polskiego żołnierza. Był nim jeździec Adam Królikiewicz, brązowy medallista w skokach przez przeszkody. Historie wybitnych, zasłużonych na polach bitwnych bohaterów, zostały opisane w ostatniej części albumu, wraz z fotorelacją z wizyty na Powązkach Wojskowych.

***Przy współpracy z Centralnym Wojskowym Zespołem Sportowym album będzie promowany m.in. podczas spotkań żołnierzy-olimpijczyków z uczniami klas mundurowych w warszawskich szkołach. Ksiąki trafią także do młodych sportowców, un za pośrednictwem oddziału zabezpieczenia garnizonu stołecznego Zwoju Olimpizmu.

Zdjęcia (4)

MIL OSI