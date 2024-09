11.09.2024 Bez samorządów nie uda się zbudowanie odporności społecznej i wspólnoty narodowej, która jest gwarantem bezpieczeństwa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

– Sytuacja geopolityczna na świecie jest bardzo trudna, wymaga to współdziałania wszystkich władz państwowych, rządu, prezydenta, parlamentu, ale jesteście bardzo potrzebni jako samorządowcy do zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Określoną rolę będziecie mieć w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ta ustawa jest już na finale prac, przeszliśmy komitet stały, dostaliśmy zupełnie nieprzygotowany ten obszar. Tak naprawdę Polska została pozbawiona ochrony ludności i obronie cywilnej, bo ustawa została wygaszona przez ustawę o obronie Ojczyzny, a nie zaproponowali nasi poprzednicy nic w zamian – powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz.

W środę (11 września br.) w Novotel Warszawa Centrum, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier – minister obrony narodowej uczestniczył w sesji inauguracyjnej 4. Forum Miasteczek Polskich.

– Wielka rola dla samorządu. Ministerstwo Obrony Narodowej będzie współuczestniczyć w programach związanych z obronnością. Obrona cywilna jest elementem obrony narodowej. Państwa mogą się bronić tylko i wyłącznie, gdy zachodzą trzy zjawiska naraz. Mamy silnie wyposażoną, dobrze zorganizowaną i zarządzaną armię. Jesteśmy w sojuszach i mamy wspólnotę narodową i odporność społeczną. Jeżeli tych trzech elementów nie ma, to nie ma szans na obronę. Muszą zaistnieć wszystkie te trzy składowe i nad wszystkimi składowymi trzeba pracować. Bez samorządów nie uda się zbudowanie odporności społecznej i wspólnoty narodowej, która jest gwarantem, tak naprawdę podstawowym gwarantem bezpieczeństwa państwa polskiej. To pokazała też wojna na Ukrainie, szczególnie w pierwszych tygodniach. (…) Zapraszam was do współpracy. W ramach tej ustawy. Minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister obrony ustanowi program wsparcia w budowaniu schronów, miejsc schronienia, wykorzystaniu tej infrastruktury, która jest możliwa właśnie do zabezpieczenia

– zaznaczył wicepremier.

Forum Miasteczek Polskich to coroczne spotkanie kilkuset samorządowych liderów, które oferuje rzeczową dyskusję nad najbardziej aktualnymi wyzwaniami polskich małych i średnich miejscowości.

– Rzecz niezwykle ważna dla mnie to jest rozwój infrastruktury, która dotyczy działań obronnych, szczególnie dróg, budowy dróg na użytek wojska, na użytek bezpieczeństwa państwa, obronności państwa. Do 2036 roku planujemy przeznaczyć 6 miliardów złotych na drogi o strategicznym znaczeniu obronnym. Bardzo często są drogi powiatowe, które trzeba wzmocnić, zmodernizować. Na takie programy możecie liczyć, nie tylko w ramach ustawy o obronie cywilnej. To już jest w programie działań Ministerstwa Obrony Narodowej w tym roku i będzie rozwijane w kolejnych latach. Zapraszam do tego współdziałania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej. Przeprowadziliśmy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej akcję „Edukacja z wojskiem”, gdzie żołnierze Wojska Polskiego przyszli do szkół. To był pilotaż do kilku tysięcy szkół w Polsce. Uczyli przez trzy dni jak się zachowywać w sytuacji kryzysowej. (…) Informowali o zasadach bezpieczeństwa na zajęciach z pierwszej pomocy. Będziemy to w tym roku rozwijać, już niedługo z panią minister Nowacką przedstawimy założenia programu dla znakomitej większości szkół w Polsce

– dodał wiceprezes Rady Ministrów podczas spotkania z samorządowcami.

Forum Miasteczek Polskich to także miejsca, gdzie rodzą się konkretne inspiracje w doborowym gronie eksperckim, reprezentującym administrację państwową, biznes i naukę. Kluczowe zagadnienia związane z rozwojem lokalnej infrastruktury, zrównoważonym rozwojem, wsparciem dla małych przedsiębiorstw oraz edukacja przyszłych liderów lokalnych społeczności zostaną omówione przez 100 cenionych ekspertów podczas 3 sesji plenarnych oraz 20 paneli tematycznych w ciągu rzeczowych 2 dni dyskusji.

– To jest ważne spotkanie. Samorząd jest jednym z filarów demokratycznego państwa polskiego. Jest jednym z największych zdobyczy po 1989 roku. Od stworzenia samorządu terytorialnego, reformy, które w administracyjny sposób kształtowały naszą Ojczyznę, ale oczywiście budowa społeczności lokalnej i małej Ojczyzny. To jest coś, co niezależnie jak oceniamy różne rządy, różne zmiany, które się dokonywały, myślę, że to jest tak do zapisania na plus przez wszystkich. Zbudowanie Polski samorządowej, Polski samorządnej. To jest esencja, tak naprawdę wszystko co możliwe powinno być blisko ludzi. Są zadania dla państwa, takie jak obronność, bezpieczeństwo, sprawy strategiczne, geopolityczne. Czy dla Unii Europejskiej jeszcze szerzej patrząc, różnych regulacji, które powinny być wspólnotowe, ale bardzo wiele rzeczy powinno się rozstrzygać najbliżej ludzi. Ja jestem zawsze zwolennikiem wzmacniania idei samorządności, oddawania kompetencji, też zabezpieczenia finansowego

– mówił szef MON.

Galeria ->>> Bez samorządów nie uda się zbudowanie odporności społecznej i wspólnoty narodowej, która jest gwarantem bezpieczeństwa

MIL OSI