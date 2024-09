10.09.2024 ULISSES 2024 – przykład współpracy cywilno-wojskowej

W przedsięwzięciu szkoleniowym uczestniczyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), funkcjonariusze Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz myślowi Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ). Ćwiczenia miały na celu m.in. wzmocnienie kooperacji cywilno-wojskowej w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych oraz doskonalenie procedur współdziałania służb w sytuacjach kryzysowych. Ponadto szkolenie pozwoliło żołnierzom z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej nabyć umiejętności w zakresie zastosowania myśliwskich technik tropienia w taktyce wojskowej. Programa zajęć obejmował wykłady teoretyczne, warsztaty praktyczne oraz ćwiczenia terenowe, w trakcie których uczestnicy nabywali umiejętności związane z taktyką wojskową, planowaniem i organizacją grup poszukiwawczych, a także tropienia oraz udzielaniem pierwszej pomocy. *** 5 czerwca br. wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Polskim Związkiem Łowieckim, które m. umożliwia wzmocnienie kooperacji cywilno-wojskowej w sytuacjach kryzysowych. Ponadto podpisany dokument umożliwia promocję obronności i służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pozyskanie wśród myśliwych kandydatów do służby w wojsku, a także popularyzacji idei patriotycznych, postaw oraz działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Archives Archives Select Month September 2024 (385) August 2024 (816) July 2024 (1151) June 2024 (921) May 2024 (1074) April 2024 (1095) March 2024 (900) February 2024 (794) January 2024 (640) December 2023 (1097) November 2023 (1028) October 2023 (1008) September 2023 (822) August 2023 (1033) July 2023 (933) June 2023 (1046) May 2023 (980) April 2023 (744) March 2023 (87) February 2023 (100) January 2023 (85) December 2022 (71) November 2022 (91) October 2022 (91) September 2022 (115) August 2022 (74) July 2022 (116) June 2022 (115) May 2022 (147) April 2022 (94) March 2022 (245) February 2022 (850) January 2022 (655) December 2021 (1001) November 2021 (857) October 2021 (1004) September 2021 (1087) August 2021 (833) July 2021 (856) June 2021 (634)