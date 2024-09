Эксперты РУМЦ собрались в ГУУ, чтобы сформулировать траектории развития инклюзивного высшего образования в стране

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 сентября в Государственном университете управления состоялось открытие двухдневного семинара по супервизии и обучению руководителей и сотрудников сети Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ).

Перед началом семинара собравшиеся исполнили гимн России.

Открыл мероприятие проректор ГУУ Виталий Лапшенков, который поприветствовал участников от лица ректора и отметил важность поставленных в рамках работы задач.

«В ГУУ РУМЦ действует с 2017 года, и мы ежегодно развиваем инфраструктуру университета для людей с ОВЗ. Семинар организован, чтобы сотрудники и руководители центров из разных регионов могли поделиться опытом развития инклюзивного образования в университетах, и я уверен, что собравшимся есть, что рассказать», — сказал Виталий Лапшенков.

В пленарной сессии, модератором которой выступил советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев, приняла участие заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, рассказавшая о результатах мониторинга сети РУМЦ, прошедшего в прошлом году, возможностях развития центров и задачах, которые стоят сегодня перед системой образования.

«РУМЦ в нашей стране существуют с 2016 года. За это время накоплена большая база, многое уже сделано, и за это я хочу сказать спасибо всем сотрудникам центров. В рамках семинара мы обсудим траекторию развития, подведем итоги и поймем структуру деятельности на следующий период. Сегодня перед системой высшего образования стоят большие вызовы, и мы должны показать, что в нашей системе есть возможности реализации для всех, в том числе и для ребят с ОВЗ. Каждый студент должен реализовать свое право на получение образования, развитие потенциала и реализацию возможностей», — подчеркнула Ольга Петрова.

В свою очередь проректор ГУУ Павел Павловский обратил внимание собравшихся на важность совместной работы по адаптации, обучению и трудоустройству людей, вернувшихся с СВО.

«Сегодня есть множество учебных заведений, которые предлагают программы обучения и переобучения ветеранов СВО. Однако не хватает организаций, которые были бы готовы взять этих людей на работу. В ГУУ уже реализуется программа по решению возникающих сложностей с трудоустройством ветеранов СВО. Однако она будет максимально эффективна, если будет реализована в масштабах всей страны. Поэтому предлагаем включиться в межвузовское взаимодействие по созданию сетевых программ по адаптации и трудоустройству ветеранов СВО, где РУМЦ станет платформой, объединяющей все заинтересованные стороны», — предложил Павел Павловский.

После завершения пленарной сессии для участников семинара провели экскурсию по РУМЦ ГУУ, после которой собравшиеся перешли к деловым играм и командообразующим тренингам.

