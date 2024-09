Штаб студенческих отрядов СПбГАСУ получил новый международный опыт

Source: MIL-OSI Russian Language News

Элиза Искужина

В этом году штаб студенческих отрядов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета получил новый опыт участия в международных проектах Российских студенческих отрядов (РСО).

Элиза Искужина, студентка архитектурно-строительного университета, в текущем году окончившая первый курс строительного факультета, стала комиссаром МССО «Босфор» – международного студенческого строительного отряда Молодёжной общероссийской общественной организации РСО, Госкорпорации «Росатом» и АО «Концерн “ТИТАН-2″».

Элиза отправилась на берег Средиземного моря на строительство АЭС «Аккую» в Турции. Зимой она принимала участие в этом проекте в роли участника, а уже спустя полгода стала одним из организаторов.

«Я учусь на строителя. Эта отрасль нравится мне тем, что она связана с энергией и развитием. Ты можешь воочию увидеть результат своей работы и труда тысяч людей. А на атомной электростанции это ещё заметнее, ведь мы находимся на крупнейшем строительном объекте атомной отрасли в мире, что сразу добавляет масштаба и, конечно, ответственности.

МССО “Босфор” – самый многочисленный международный проект: 102 человека. Впервые такое большое число бойцов РСО выехало за пределы России, по сравнению с прошлым годом оно увеличилось вдвое. Быть комиссаром МССО “Босфор” для меня – это решение казавшихся невыполнимыми задач, с которыми сталкиваешься каждый день. Моя цель как комиссара проекта – сделать это лето для ребят незабываемым», – рассказала Элиза.

