Финансовые новости: 11.09.2024, 10-47 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JXXD3 (Роснфт1P6).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

11.09.2024

10:47

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 11.09.2024, 10-47 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 106.79) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1141.03 руб., эквивалентно ставке 11.25 %) ценной бумаги RU000A0JXXD3 (Роснфт1P6).

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