Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “12” сентября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Наименование ценной бумаги – Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса “А” Полное наименование организации. Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов” . Тип ценных бумаг; Облигация корпоративная. Регистрационный номер от дата регистрации 4-01-00794-R от 01.08.2024. Номинальная стоимость 1 000. Валюта номинальной стоимости Рубль. Количество ценных бумаг в выпуске 207 128 штук. Дата погашения 30.09.2024 – 7,6% от номинальной стоимости Облигаций;

31.12.2024 – 7,19% от номинальной стоимости Облигаций;

31.03.2025 – 8,17% от номинальной стоимости Облигаций;

30.06.2025 – 7,99% от номинальной стоимости Облигаций;

30.09.2025 – 7,54% от номинальной стоимости Облигаций;

31.12.2025 – 6,08% от номинальной стоимости Облигаций;

31.03.2026 – 6,83% от номинальной стоимости Облигаций;

30.06.2026 – 6,02% от номинальной стоимости Облигаций;

30.09.2026 – 5,62% от номинальной стоимости Облигаций;

31.12.2026 – 4,06% от номинальной стоимости Облигаций;

31.03.2027 – 5,13% от номинальной стоимости Облигаций;

30.06.2027 – 4,91% от номинальной стоимости Облигаций;

30.09.2027 – 4,32% от номинальной стоимости Облигаций;

31.12.2027 – 3,14% от номинальной стоимости Облигаций;

31.03.2028 – 3,97% от номинальной стоимости Облигаций;

30.06.2028 – 3,91% от номинальной стоимости Облигаций;

30.09.2028 – 3,63% от номинальной стоимости Облигаций;

31.12.2028 – 1,52% от номинальной стоимости Облигаций;

31.03.2029 – 1,76% от номинальной стоимости Облигаций;

06.09.2029 – 0,61% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 06.09.2029

Торговый код RU000A1095N3ISIN , код RU000A1095N3. Уровень листинга – Третий уровень. Способ размещения – Открытая подписка. Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 27.09.2024

б) дата размещения последней облигации выпуска. Андеррайтер

Наименование ООО “ИК Диалот” Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0550500000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ДИАЛОТ.

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