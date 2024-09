Финансовые новости: Информация о приобретении акций Публичного акционерного общества “СмартТехГрупп” (CARM)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Данное приобретение реализуется во исполнение Добровольной оферты о приобретении обыкновенных акций Публичного акционерного общества “СмартТехГрупп”, размещенной по адресу: https://www.psbank.ru/Bank/Press/News/2024/09/11-01

Наименование Эмитента Публичное акционерное общество “СмартТехГрупп” Наименование ценной бумаги Обыкновенные акции Идентификационный/регистрационный номер выпуска 1-01-03536-G Торговый код CARM ISIN код RU000A105NV2 Покупатель Идентификатор покупателя в системе торгов – MC0038600000 Размер лота 100 Акций Цена покупки – Дата начала сбора заявок 11.09.24 Дата окончания сбора заявок 02.10.24 Дата активации и заключения сделок 04.10.24 Информация о выкупе (Режим торгов, форма продажи) С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов “Выкуп : Адресные заявки”.

(Расчеты: Рубль, код режима – PSBB) Допустимые виды заявок цена + количество: с указанием Цены продажи (минимальная цена за одну Акцию, по которой потенциальный продавец хотел бы продать Акцию) и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать) Код расчетов Z0 Подача заявок на условиях “Частичное обеспечение/отступное”

(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+) Нет Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок) 10:00 – 17:00 – с 11.09.24 по 02.10.24 Время контроля и блокировки частичного обеспечения

(предактивация) Не проводится Размер частичного обеспечения – Размер отступного – Время активации заявок 9:35 – 04.10.24 Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок 9:50 – 18:30 – 04.10.24 Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению до 18:30 – 04.10.24



