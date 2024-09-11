Финансовые новости: Информация о приобретении акций Публичного акционерного общества “СмартТехГрупп” (CARM)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Данное приобретение реализуется во исполнение Добровольной оферты о приобретении обыкновенных акций Публичного акционерного общества “СмартТехГрупп”, размещенной по адресу: https://www.psbank.ru/Bank/Press/News/2024/09/11-01
|Наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “СмартТехГрупп”
|Наименование ценной бумаги
|Обыкновенные акции
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|1-01-03536-G
|Торговый код
|CARM
|ISIN код
|RU000A105NV2
|Покупатель
|Идентификатор покупателя в системе торгов – MC0038600000
|Размер лота
|100 Акций
|Цена покупки
|–
|Дата начала сбора заявок
|11.09.24
|Дата окончания сбора заявок
|02.10.24
|Дата активации и заключения сделок
|04.10.24
|Информация о выкупе (Режим торгов, форма продажи)
|С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”.
(Расчеты: Рубль, код режима – PSBB)
|Допустимые виды заявок
|цена + количество:
с указанием Цены продажи (минимальная цена за одну Акцию, по которой потенциальный продавец хотел бы продать Акцию) и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать)
|Код расчетов
|Z0
|Подача заявок на условиях “Частичное обеспечение/отступное”
(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+)
|Нет
|Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок)
|10:00 – 17:00 – с 11.09.24 по 02.10.24
|Время контроля и блокировки частичного обеспечения
(предактивация)
|Не проводится
|Размер частичного обеспечения
|–
|Размер отступного
|–
|Время активации заявок
|9:35 – 04.10.24
|Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок
|9:50 – 18:30 – 04.10.24
|Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению
|до 18:30 – 04.10.24
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