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Финансовые новости: Информация о приобретении акций Публичного акционерного общества “СмартТехГрупп” (CARM)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Данное приобретение реализуется во исполнение Добровольной оферты о приобретении обыкновенных акций Публичного акционерного общества “СмартТехГрупп”, размещенной по адресу: https://www.psbank.ru/Bank/Press/News/2024/09/11-01

Наименование Эмитента Публичное акционерное общество “СмартТехГрупп”
Наименование ценной бумаги Обыкновенные акции
Идентификационный/регистрационный номер выпуска 1-01-03536-G
Торговый код CARM
ISIN код RU000A105NV2
Покупатель Идентификатор покупателя в системе торгов – MC0038600000
Размер лота 100 Акций
Цена покупки
Дата начала сбора заявок 11.09.24
Дата окончания сбора заявок 02.10.24
Дата активации и заключения сделок 04.10.24
Информация о выкупе (Режим торгов, форма продажи) С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”.
(Расчеты: Рубль, код режима – PSBB)
Допустимые виды заявок цена + количество:

с указанием Цены продажи (минимальная цена за одну Акцию, по которой потенциальный продавец хотел бы продать Акцию) и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать)
Код расчетов Z0
Подача заявок на условиях “Частичное обеспечение/отступное”
(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+)		 Нет
Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок) 10:00 – 17:00 – с 11.09.24 по 02.10.24
Время контроля и блокировки частичного обеспечения
(предактивация)		 Не проводится
Размер частичного обеспечения
Размер отступного
Время активации заявок 9:35 – 04.10.24
Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок 9:50 – 18:30 – 04.10.24
Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению до 18:30 – 04.10.24
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
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