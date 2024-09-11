Финансовые новости: Внеплановые технические работы на тестовом контуре T0 фондового рынка

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Сегодня, 11 сентября 2024 г., мы проводим внеплановые технические работы на выделенном тестовом контуре Т0 фондового рынка (UAT_GATEWAY). Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Возможна временная потеря доступа к тестовой системе, а также сброс заявок и сделок, заключённых в тестовой системе в день проведения работ.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
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