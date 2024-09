Умные технологии в инфраструктуре умных городов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Круглый стол «Искусственный интеллект в умном городе» состоялся в рамках XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024», который проходил в Новосибирске 27—30 августа. Обсуждался широкий круг проблем, связанных с применением искусственного интеллекта в разных сферах жизни крупных городов: энергетике, распределительных сетях, экологическом мониторинге и транспортной инфраструктуре.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цугарь обозначил ключевые задачи в области искусственного интеллекта для нужд городов Новосибирской области. Научный сотрудник Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Олег Габызов выступил с докладом «Энергетика и распределительные сети «Умного города». Заместитель директора по научной работе Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Алексей Паненко рассказал о применении искусственного интеллекта в задачах экологического мониторинга «Умного города». Заместитель генерального директора, технический директор АО «Новосибирскэнергосбыт» Александр Михайлишин обозначил применение искусственного интеллекта в реализации зеленых проектов предприятия.

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Центра искусственного интеллекта НГУ Дмитрий Свириденко рассказал об особенностях построения цифровых двойников городов. Он пояснил, что цифровой двойник города — это цифровая модель, предоставляющая системные исторические, текущие операционные и прогнозные данные как об объекте управления — городской инфраструктуре, так и о субъекте — городском управлении, а также дополнительное программное обеспечение, учитывающее влияние внешней среды и позволяющее совершенствовать систему управления, осуществляя поддержку принятия управленческих решений.

— Цифровые двойники и объекта, и субъекта управления умным городом представляют собой комплексы взаимодействующих цифровых двойников отдельных их подсистем и объектов. Объект и субъект управления умным городом имеют разную природу, поэтому требуют разных подходов к их цифровому моделированию. В настоящее время наиболее активно развивается тема цифровых двойников объектов управления. Их целесообразно рассматривать как единую интеллектуальную систему поддержки управленческих решений, — пояснил Дмитрий Свиридовский.

Директор Центра искусственного интеллекта НГУ Александр Люлько выступил с докладом «Глобальная концепция развития «Умных городов». Он отметил, что в России принята за идеологию концепция 3.0 — «Гражданское соуправление», согласно которой предполагается участие граждан в решении вопросов внедрения умных технологий. Предварительно проводятся опросы о целесообразности внедрения той или иной технологии.

— Таким образом население само определяет, какие технологии нужны, однако есть и отрицательные моменты, когда демократия становится препятствием на пути технического прогресса, потому что общественный контроль нередко используется лоббистскими группировками, чтобы не дать внедрить выгодную им технологию. Однако внедрение всех умных технологий в российских городах осуществляется исключительно сверху, то есть административным путем, что предполагает концепция умного города 2.0. То есть реально внедряется концепция 2.0, но все-таки наблюдается стремление к 3.0, — отметил Александр Люлько.

Александр Люлько выразил уверенность, что у Новосибирска очень большой интеллектуальный потенциал и есть очень много ИТ-компаний, которые работают по направлению искусственного интеллекта. Новосибирск входит в десятку «умных городов» России, хотя существует большой разрыв между имеющимся потенциалом и внедрением умных технологий, не осуществляется системная работа по внедрению имеющихся технологий в городскую инфраструктуру. Однако тенденцию, когда критическая инфраструктура города будет полностью контролироваться искусственным интеллектом, он считает опасной, потому что это может привести к достаточно серьезным последствиям. Искусственный интеллект должен быть помощником человека, а не заменять его.

Директор Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев рассказал об эффективной подготовке специалистов в области искусственного интеллекта на базе вузов, а также практике реализации задач с применением технологий искусственного интеллекта для индустриальных партнеров ЦИИ НГУ.

— Пока большинство других вузов запускало магистратуры, считая, что войти в такую сложную область, как искусственный интеллект, могут только специалисты, мы в начале 2020 года приняли решение о запуске программы бакалавриата «Мехатроника и робототехника». Она стала первой в России, где студенты изучают и создают продукты на базе глубокого машинного обучения и применяют полученные знания в области робототехники. Искусственный интеллект представляет собой в первую очередь математические модели, поэтому смысл наших образовательных заключается в обучении математике. Также необходимо, чтобы ребята хорошо знали программирование и владели основными подходами в области искусственного интеллекта. Такая область, как искусственный интеллект, пока еще далека от фундаментальной науки. Мы осваиваем ее опытным путем, посредством прикладных исследований. Поэтому студенты обязательно проходят через кейсы взаимодействия с реальными задачами. Также мы ввели в основную образовательную программу хакатоны, — рассказал Алексей Окунев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/umnye-tekhnologii-v-infrastrukture-umnykh-gorodov/

MIL OSI