Татьяна Голикова: В 2023 году количество несчастных случаев на производстве сократилось по сравнению с 2014 годом в 1,5 раза

Заместитель Председателя Правительства России обратилась с видеоприветствием к участникам, гостям и организаторам IX Всероссийской недели охраны труда.

Уважаемые коллеги!

Видеоприветствие Татьяны Голиковой к участникам, гостям и организаторам IX Всероссийской недели охраны труда

Поздравляю вас с началом IX Всероссийской недели охраны труда.

ВНОТ – самая знаковая специализированная площадка, которая позволяет компаниям и специалистам в области охраны труда и промышленной безопасности обмениваться передовым опытом производственных решений, направленных на сохранение жизни и здоровья работников.

Мы уделяем приоритетное внимание вопросам сохранения жизни и здоровья работников. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по повышению качества и уровня жизни граждан, увеличению численности населения страны и ожидаемой продолжительности жизни, обеспечению устойчивого роста экономики и повышению производительности труда, насыщению всех сфер экономики высококвалифицированными кадрами. Всё это невозможно без обеспечения надлежащих условий труда, профилактики профессиональных заболеваний и снижения уровня производственного травматизма.

Одним из ключевых позитивных трендов последних 10 лет является устойчивое снижение количества несчастных случаев на производстве.

В 2023 году общее количество несчастных случаев сократилось по сравнению с 2014 годом в 1,5 раза.

Одновременно сокращается доля работников, занятых на производствах с неблагоприятными условиями труда. В 2023 году удельный вес численности таких работников снизился по сравнению с 2022 годом на 0,7 процентных пункта.

Улучшение условий труда в 2023 году позволило снизить потери рабочего времени в результате несчастных случаев на производстве, а количество предоставляемых работникам компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда в виде дополнительного оплачиваемого отпуска и сокращённой продолжительности рабочего времени сократились на 3,2 % по сравнению с 2022 годом.

Всё это стало возможным благодаря совместной работе Правительства и социальных партнёров: работодателей и профсоюзов.

Разработанные и принятые в течение трёхлетнего периода требования к условиям и охране труда, а также постоянный контроль за их соблюдением позволили устранить значительное количество типичных, лежащих на поверхности причин несчастных случаев. Это также повлияло на позитивную динамику показателей в сфере охраны труда.

В настоящее время экономика претерпевает значительные изменения, на рынке труда появляются новые формы занятости, которые нуждаются в специальных правовых нормах для регулирования.

В этом свете система охраны труда должна отвечать современным экономическим реалиям. Необходимо вырабатывать новые подходы к регулированию вопросов охраны труда, обучению вопросам охраны труда, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, организации проведения обязательных медицинских осмотров, обеспечению социальной защиты и реабилитации работников, здоровью которых был нанесён ущерб.

В этом году продолжено формирование фундамента для превентивно-профилактической модели обеспечения безопасности работников на производстве. Большое внимание было уделено разработке и принятию норм, обеспечивающих получение работниками, работающими во вредных и опасных условиях труда, гарантий и компенсаций.

Актуализирована в соответствии с действующим законодательством Методика проведения специальной оценки условий труда, и дополнена положениями о порядке выявления биологического фактора на рабочих местах медицинских и иных работников. Она вступила в силу с 1 сентября 2024 года.

Приняли нормы, которые содержат положения, позволяющие урегулировать вопросы досрочного назначения страховой пенсии гражданам, работа которых предполагает взаимодействие с осуждёнными, а также членам лётных и кабинных экипажей гражданской авиации.

На 469 позиций увеличили перечень видов работ, при выполнении которых работникам бесплатно по установленным нормам выдаётся лечебно-профилактическое питание и витаминные препараты. Это положение коснётся более 170 тыс. работников.

В целях сохранения здоровья на производстве продолжена работа по реализации компаниями корпоративных программ укрепления здоровья, которые направлены на профилактику профессиональных заболеваний и профессионально обусловленных заболеваний при нерациональном питании, недостаточной физической активности, стрессах на рабочем месте.

В целях оказания медицинской помощи работающим с вредными и опасными производственными факторами продолжена работа по организации на предприятиях медпунктов и кабинетов профпатологов.

Следует отметить ежегодное увеличение количества здравпунктов. Так, в 2023 году по сравнению с 2022 годом их количество увеличилось на 3,5%, с 2018 года – на 9,5%.

Мы уже с этого года начали приближать медицинскую помощь к месту работы граждан. Выделили тариф ОМС на организацию диспансерного наблюдения за пациентами на рабочем месте. Предлагаем расширить этот опыт и на работу центров здоровья, которые также смогут выходить на рабочее место гражданина. Предусмотрим для этого отдельный тариф в Программе государственных гарантий.

Для экономической мотивации работодателей к улучшению условий труда, а также сохранению здоровья работников ежегодно растут расходы на финансовое обеспечение предупредительных мер. В 2024 году на их финансовое обеспечение планируется направить свыше 28 млрд рублей.

Кроме того, в этом году был расширен перечень предупредительных мер, а также сокращён перечень документов, представляемых страхователем для обоснования необходимости финансового обеспечения предупредительных мер в рамках межведомственного взаимодействия.

Все эти меры и решения являются результатом нашей общей совместной работы, которая традиционно начинается на полях ВНОТ.

Желаю всем участникам недели успешной и плодотворной работы!

