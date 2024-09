Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Компания «ТГК-1» провела XIX открытый конкурс на лучший дипломный проект среди студентов вузов Северо-Запада. В этом году в конкурсе участвовали проекты в семи номинациях, посвященных различным аспектам энергетики, включая тепловые станции, электрические системы, экономику и управление, сбытовую деятельность, автоматизацию и возобновляемые источники энергии.

Конкурс на лучший дипломный проект от «ТГК-1» является важным мероприятием, способствующим развитию профессиональных навыков, карьерных перспектив, инновационных идей в энергетической отрасли и имеет большое значение для студентов и молодых специалистов, которые стремятся развивать свою карьеру в сфере энергетики.

В конкурсе приняли участие студенты из шести вузов Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Руководители «ТГК-1» заслушали выступления лучших участников и вручили награды победителям. Начальник Учебного центра ПАО «ТГК-1» Виктория Плотникова, подчеркнула важность конкурса для компании и отметила актуальность тем проектов.

Девять студентов трех институтов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого стали победителями и призерами конкурса: из Института энергетики, Института промышленного менеджмента, экономики и торговли и Инженерно-строительного института.

Институт энергетики блестяще представили магистры нескольких высших школ СПбПУ. В номинации «Тепловые электрические станции и тепловые сети» первое место занял магистр Высшей школы атомной и тепловой энергетики Алексей Исаков (научный руководитель: к.т.н., доцент Ирина Аникина). Тема магистерской диссертации: «Оптимизация параметров утилизационного контура на базе отечественной газотурбинной установки ГТЭ-170.1».

В номинации «Сбытовая деятельность на оптовом рынке электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии» второе место занял магистр ВШАиТЭ Никита Елсуков (научный руководитель: к.т.н., доцент Ирина Аникина). Тема магистерской диссертации: «Оптимизация режимов работы ТЭЦ для максимизации прибыли в условиях балансирующего рынка электроэнергии».

Научный руководитель студентов, доцент ВШАиТЭ Ирина Аникина поблагодарила ПАО «ТГК-1» за мероприятие: Этот конкурс является стимулом, как для студентов, которые стараются выбрать актуальную тематику работы, так и для преподавателей. Он помогает быть в курсе актуальных производственных тенденций и делать акцент на практической применимости работ .

В номинации «Электрические системы и сети» первое место занял магистр Высшей школы высоковольтной энергетики Петр Митрохин (научный руководитель: д.т.н., профессор Максим Попов). Тема магистерской диссертации: «Диагностика устройства АРВ синхронного генератора в замкнутом контуре с цифровой моделью генератора и энергосистемы».

Почетное второе место в указанной номинации занял магистр Высшей школы электроэнергетических систем Александр Герасимов (научный руководитель: к.т.н., доцент Андрей Брилинский). Тема магистерской диссертации: «Создание цифровой модели регулятора фазового сдвига между векторами напряжений фаз поворотного трансформатора для повышения динамической устойчивости электропередачи».

От Института промышленного менеджмента, экономики и торговли четыре студента стали победителями и призерами конкурса «ТГК-1» на лучший дипломный проект. Студенты Высшей школы производственного менеджмента, обучающиеся на программе магистратуры «Энергетический менеджмент», заняли первые и вторые места в двух номинациях. В номинации «Экономика и управление на предприятии энергетики» победу одержала Анастасия Птицына (научный руководитель: д.э.н., профессор Василий Макаров). Тема магистерской диссертации: «Рассмотрение экономической эффективности работы возобновляемых или альтернативных источников энергии (на примере ПАО „ТГК-1“)».

Россия располагает огромными запасами углеводородов, что не стимулирует сегодня развития у нас возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Тем не менее, экологические проблемы заставляют инвестировать исследования и разработки развития возобновляемых источников энергии. Настя заинтересовалась этим вопросом и провела анализ динамики использования ВИЭ в России и по её регионам, рассмотрела методики оценки эффективности ВИЭ, сделала вывод, что их эффективность зависит, в первую очередь, от значения коэффициента использования установленной мощности энергоустановок , — прокомментировал работу Анастасии её научный руководитель, профессор ВШПМ Василий Макаров.

В номинации «Строительство, эксплуатация и управление объектами возобновляемой энергетики» почетное второе место заняла магистр ВШПМ Мария Горшенина (научный руководитель: к.э.н., доцент Инга Скворцова). Тема магистерской диссертации: «Анализ и ранжирование факторов, способствующих и препятствующих внедрению возобновляемых источников энергии в инженерно-энергетическом комплексе Санкт-Петербурга».

Успешное участие в конкурсе дипломных проектов — важный шаг не только для наших студентов-выпускников, но и в целом для укрепления позиций России в мировом сообществе, усиления её экономической независимости. Ведь от качества образования молодых специалистов зависит их производственная и исследовательская деятельность, а, значит, будущее нашей страны , — сказала научный руководитель, доцент ВШПМ Инга Скворцова.

В номинации «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и экология в энергетике» второе место заняла студентка Высшей инженерно-экономической школы Ксения Чижова (научный руководитель: к.э.н., доцент Татьяна Бугаева). Тема магистерской диссертации: «Развитие ESG-концепции в Российской электроэнергетике».

Возможность участия в конкурсе дипломных проектов “ТГК-1” меня как руководителя заставляет находить важные для развития отрасли темы, искать новые подходы к решению актуальных задач. Студентам участие в конкурсе позволяет показать свой потенциал, развить себя как профессионала, а также дает возможность трудоустроиться , — прокомментировала научный руководитель, доцент ВИЭШ Татьяна Бугаева.

В номинации «Экономика и управление на предприятии энергетики» второе место за магистерскую диссертацию на тему «Выявление направлений повышения экономической эффективности при разработке бюджета инвестиционного проекта объекта генерации (на примере ПАО „ТГК-1“)» заняла студентка ВИЭШ Виктория Рыбакова (научный руководитель: к.э.н., доцент Ольга Новикова).

Инженерно-строительный институт одержал победу в номинации «Строительство, эксплуатация и управление объектами возобновляемой энергетики». Студент Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Михаил Сметанкин занял первое место (научный руководитель: д.т.н., профессор Виктор Елистратов). Тема магистерской диссертации: «Энергоэффективное малоэтажное здание с обоснованием и внедрением установок возобновляемых источников энергии в г. Магнитогорск».

Впервые в рамках магистерской работы объединены принципы цифрового проектирования здания с расчетом и обоснованием энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий на основе использования технологий возобновляемой энергетики, обеспечившие получение энергетического, экологического и социально-экономического эффекта , — прокомментировал работу Михаила его научный руководитель, профессор ВШГиЭС Виктор Елистратов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/studenty-politekha-pobediteli-i-prizyery-konkursa-tgk-1-na-luchshiy-diplomnyy-proekt/

MIL OSI