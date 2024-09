СПбГАСУ – в числе лидеров в освоении цифровой педагогики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Образовательная платформа «Юрайт.Академия» на протяжении пяти лет помогает педагогам в интенсивном изучении новых методик и сервисов цифровой педагогики на конференциях, вебинарах и онлайн-курсах. Ежегодный рейтинг обучения показывает, преподаватели каких учебных заведений наиболее активны в освоении цифровой педагогики.

По данным 2023/2024 уч. г. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет демонстрирует лидерство, выражающееся в значительном интересе преподавателей к профессиональному саморазвитию: за учебный год пройдены 1898 часов обучения, в обучающих программах приняли участие 46 преподавателей (9% от общего числа).

Особую активность в обучении проявила профессор кафедры технологии строительного производства Любовь Ворона-Сливинская, прошедшая 218 часов обучения.

По оценке специалистов «Юрайт.Академии», высокие позиции в рейтинге свидетельствуют о значительном инновационном потенциале и человеческом капитале, которым обладает университет. Образовательная платформа направила на имя ректора СПбГАСУ благодарственное письмо за поддержку педагогов в академическом развитии и интенсивном изучении новых методик и сервисов цифровой педагогики.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/spbgasu-v-chisle-liderov-v-osvoenii-tsifrovoy-pedagogiki/

