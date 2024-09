«Роснефть» организовала экологический фестиваль «Чистые берега» в Нефтеюганске

Source: MIL-OSI Russian Language News

«РН-Юганскнефтегаз» (крупнейший добывающий актив «Роснефти») организовал в Нефтеюганске экологический фестиваль «Чистые берега». Акция состоялась в четвёртый раз, участие в ней приняли более 500 работников предприятия и членов их семей.

Программа Фестиваля включала в себя субботник и множество интерактивных мероприятий, направленных на повышение экологической культуры жителей. Природоохранная инициатива прошла на территории мемориального комплекса – «Скважина Р-63» и набережной Юганской Оби. Волонтеры внесли заметный вклад в оздоровление экологии и создание благоприятной среды, собрав на набережной бытовой мусор и старые шины, подлежащие утилизации.

На фестивале работали тематические станции: игры для детей и мини-ГТО, викторина и мастер-классы. У памятной стелы развернулась выставка специализированной техники.

В этот же день в честь 60-летия отправки первой Усть-Балыкской нефти на нефтеперерабатывающий завод сотрудники «РН-Юганскнефтегаза» высадили в Нефтеюганске 60 деревьев черемухи. Акция прошла на улице им. Александра Филимонова, выдающегося советского нефтяника и Героя Социалистического Труда и почётного жителя города.

В мероприятии приняли участие представители администрации Нефтеюганска, молодые специалисты предприятия, активисты «Движения первых», учащиеся «Роснефть-классов», жители и гости города.

Экологическое волонтёрство – неотъемлемая часть добровольческого движения «Роснефти». Сотрудники Компании – активные участники акций по очистке природных береговых зон и городских территорий, интерактивных мероприятий, направленных на формирование экологической культуры подрастающего поколения.

Справка: «РН-Юганскнефтегаз» уделяет большое внимание сохранению природных ресурсов и защите окружающей среды, реализуя различные экологические программы. В том числе компенсационное лесовосстановление и искусственное воспроизводство водных биоресурсов.

