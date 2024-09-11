Пять лучших статей на русском языке за 11.09.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе сегоднешнего анализа, наблюдаются тенденции в области искусственного интеллекта для кибербезопасности, гиперавтоматизации и внедрение ИИ в объединение машин и людей для повышения социальной сферы. Экологическая сфера проявляет такие тенденцию как обращение с отходами. Экономика стабильна, открывая транспортную инфраструктуру города Москва. Обучение и культура стабильна, отсутствует дискриминация продвигается онлайн обучение.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Сеть Московского метрополитена расширяется: открыт первый участок линии 16

7 сентября в Москве открылся первый участок ожидаемой линии 16 (Троицкая линия), что стало важной вехой в развитии транспортной инфраструктуры города.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин возглавили церемонию открытия четырех первых станций новой линии: Новаторская», „Университет Дружбы народов“, „Генерала Тюленева“ и „Тютчевская“.

2. СПбГАСУ – в числе лидеров в освоении цифровой педагогики

Образовательная платформа «Юрайт.Академия» на протяжении пяти лет помогает педагогам в интенсивном изучении новых методик и сервисов цифровой педагогики на конференциях, вебинарах и онлайн-курсах. Ежегодный рейтинг обучения показывает, преподаватели каких учебных заведений наиболее активны в освоении цифровой педагогики.

3. «Роснефть» организовала экологический фестиваль «Чистые берега» в Нефтеюганске

«РН-Юганскнефтегаз» (крупнейший добывающий актив «Роснефти») организовал в Нефтеюганске экологический фестиваль «Чистые берега». Акция состоялась в четвёртый раз, участие в ней приняли более 500 работников предприятия и членов их семей.

4. Студент 3-го курса Института интеллектуальной робототехники НГУ разработал демоверсию переводчика русского жестового языка на основе технологий ИИ

Ярослав Чеканов, студент 3-го курса Института интеллектуальной робототехники НГУ, создал программу RSL Interpreter, которая позволяет переводить жесты в текст. Приложение основано на технологиях искусственного интеллекта, работает на ПК в режиме реального времени и на мобильных устройствах. На текущий момент поддерживает только дактиль[1], в дальнейшем Ярослав планирует доработать модель, сделав ее более устойчивой, добавить больше жестов для перевода и обратный перевод.

5. Умные технологии в инфраструктуре умных городов

Круглый стол «Искусственный интеллект в умном городе» состоялся в рамках XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024», который проходил в Новосибирске 27—30 августа. Обсуждался широкий круг проблем, связанных с применением искусственного интеллекта в разных сферах жизни крупных городов: энергетике, распределительных сетях, экологическом мониторинге и транспортной инфраструктуре.

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