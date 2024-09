Победитель олимпиады Open Doors Ядхукришнан Си Джей: «Будущее за искусственным интеллектом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 сентября стартовал отборочный этап международной олимпиады Open Doors: Russian Scholarship project. Ядхукришнан Си Джей из Индии стал победителем олимпиады и смог продолжить обучение на бюджетной основе в Институте компьютерных наук и кибербезопасности СПбПУ. О своей учёбе он рассказал в интервью.

— Почему вы выбрали Россию для продолжения учёбы?

— Я давно мечтал посетить Россию, меня интересовало развитие науки и технологий в стране. Изучая варианты получения магистерской степени, я узнал, что российские университеты предлагают широкий спектр курсов на английском языке. Это привлекло меня в первую очередь.

— Почему вы выбрали именно Политех?

— Политехнический университет известен в моей стране как один из лучших технических вузов России. Важную роль в моем выборе сыграли возможность учиться на английском языке, учебная программа и доступная стоимость образования. Кроме этого, мне был интересен Санкт-Петербург.

— Расскажите, пожалуйста, какую сферу обучения вы выбрали.

— Я выбрал «Интеллектуальные системы», потому что хотел узнать больше о нейронных сетях и их применении в реальной жизни. Это направление кажется мне очень актуальным и интересным.

— Что именно вас привлекло?

— Программа сосредоточена на автоматизации различных задач в реальном времени. В первом семестре я изучал основы методов оптимизации, нейронные сети и реализацию программного обеспечения MATLAB для решения различных задач. Это был совершенно новый опыт для меня.

— Какие темы вы изучали в дальнейшем?

— Во втором и третьем семестрах мы углубились в создание баз знаний и их реализацию с использованием программ, таких как Anylogic и Codesys. Я научился моделировать задачи в реальном времени и находить эффективные решения.

— Какие предметы вам особенно нравились?

— Было интересно на технологиях разработки программного обеспечения, где мы изучали ассемблерный код и методы защиты программ от внешних угроз. Я защитил магистерскую диссертацию, работая над реальной задачей в сотрудничестве с несколькими профессорами. Опыт общения с ними оказался невероятно ценным, я смог глубже понять их идеи. Все преподаватели Политеха — исключительные профессионалы, обладающие глубокими знаниями в своих областях. Если бы я изучал русский язык, то смог бы извлечь из обучения ещё больше. Языковой барьер, безусловно, существует, и иногда кажется, что какие-то моменты остаются за кадром.

— Вы планируете изучить русский язык?

— Да, определенно. Я поступил на подготовительный факультет именно с этой целью. Обучение на международной программе магистратуры проходило полностью на английском языке, но поскольку я хочу продолжить обучение в аспирантуре Политехнического университета, знание русского языка крайне важно.

— Поделитесь профессиональными планами.

— Искусственный интеллект развивается стремительными темпами, и я считаю важным углубить свои знания в этой области. Это откроет новые карьерные возможности как в России, так и за её пределами.

