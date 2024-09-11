Использование возможностей интеграции: путь к процветанию в Центральной Азии

Source: IMF – News in Russian

11 сентября 2024 г.

Уважаемые гости, мне очень приятно посетить Бишкек во время своего первого визита в Кыргызскую Республику, в сердце Центральной Азии.

На протяжении тысячелетий этот регион находился на перекрестке цивилизаций. Он представляет собой мозаику из богатого культурного наследия, разных народов и природных красот, среди которых захватывающие дух горы, озера, реки и богатое биоразнообразие. Кроме того, он очень выгодно расположен на пересечении путей между Азией и Европой. Стоит ли говорить, что это поистине уникальный регион!

Собравшись здесь сегодня, чтобы обсудить экономические возможности региона Кавказа и Центральной Азии (КЦА), мы все признаем, что мир быстро меняется и мы переживаем поворотный момент.

Это напоминает мне о другом периоде исключительных возможностей, когда в 1990-х годах регион обрел независимость. С тех пор страны КЦА добились значительных успехов, начав свою первую волну реформ, направленных на переход к рыночной экономике, обеспечив увеличение темпов роста и повышение уровня жизни.

Но в последнее время возникли новые и беспрецедентные трудности. Пандемия COVID-19 и ее последствия только начинают уходить в прошлое, в то время как регион сталкивается с новыми проблемами, от изменения климата до региональных конфликтов. Мировая экономика также претерпела изменения, и серьезным риском становится геоэкономическая фрагментация.

Тема моего сегодняшнего выступления проста: в этом меняющемся мире для повышения уровня жизни в регионе КЦА требуются решительные, согласованные действия.

Мы должны укреплять стабильность и устойчивость, содействовать региональной интеграции и начать новую волну реформ. Именно так мы сможем в полной мере раскрыть экономический потенциал региона и его энергичного молодого населения, ускорить экономический рост, создать рабочие места и открыть возможности для будущих поколений.

Дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности

Когда мы думаем о том, что необходимо для вывода региона на новый уровень экономического роста и процветания, важно помнить о глобальном контексте.

Мировая экономика продемонстрировала впечатляющую устойчивость в условиях пандемии, войны в Украине и всплеска инфляции. Темпы роста мировой экономики прошли нижнюю точку в 2,3 процента в 2022 году и, как ожидается, восстановятся до 3,2 процента в 2024 году и 3,3 процента в 2025 году. Первоначальные опасения по поводу рецессии и неконтролируемого раскручивания инфляции, к счастью, не оправдались, и долговременный экономический ущерб от пандемии оказался меньше, чем ожидалось.

Тем не менее прогнозы среднесрочных темпов роста все еще ниже средних значений прошлых периодов. Устойчивость инфляции в некоторых частях мира, геополитические конфликты и пробелы в структурных реформах, необходимых для содействия эффективному распределению ресурсов, остаются критическими проблемами. Согласно прогнозам, глобальная инфляция снизится до 5,9 процента в 2024 году и 4,5 процента в 2025 году, при этом страны с развитой экономикой вернутся к своим целевым показателям инфляции раньше, чем страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны.

В то же время сохраняются значительные риски для перспектив развития. В частности, эти риски связаны с геополитической напряженностью и региональными конфликтами, поскольку они могут привести к новым скачкам цен. Другие риски включают рост торгового протекционизма, увеличение неравенства и волатильность финансовых рынков. Одновременно с этим тот факт, что в этом году зарегистрирован самый жаркий день на планете за всю историю наблюдений, служит суровым напоминанием о крайне серьезных проблемах, связанных с изменением климата.

Директивным органам в регионе КЦА следует отдать должное за то, что они проводят свою экономику через эти неспокойные времена, сохраняя макроэкономическую стабильность. Достигнутое в короткие сроки сдерживание вируса COVID, решительные меры политики и активная международная поддержка привели к быстрому оживлению экономики, и в 2023 году рост в регионе составил 4,9 процента.

В большинстве стран КЦА, включая Кыргызскую Республику, инфляция снизилась на фоне укрепления обменного курса и снижения цен на сырьевые товары. Инфляция оставалась более устойчивой в Казахстане и Узбекистане из-за высокого внутреннего спроса, повышенных инфляционных ожиданий, а также реформ тарифов на электроэнергию в Казахстане.

В апрельском выпуске доклада «Перспективы развития региональной экономики» мы прогнозировали замедление роста в 2024 году до 3,9 процента, однако приток доходов, капитала и мигрантов из России, а также переориентация торговых потоков через этот регион вновь привели к повышению темпов роста до впечатляюще высоких однозначных показателей в этом году в странах — импортерах нефти КЦА, в том числе в Кыргызской Республике. С другой стороны, в Казахстане экономический рост, как ожидается, замедлится до 3,1 процента в 2024 году, а затем повысится до 5,6 процента в 2025 году по мере увеличения добычи на Тенгизском нефтяном месторождении.

В среднесрочной перспективе ожидается, что темпы роста в регионе сократятся до уровня ниже 4 процентов, а инфляция стабилизируется в середине интервала однозначных показателей. Однако эскалация войны в Украине и конфликта в секторе Газа могут привести к волатильности цен на сырьевые товары и изменению сложившихся в последнее время трендов в торговле.

Достижение макроэкономической стабильности — только начало. Этого недостаточно для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.

Пришло время объединить наши усилия и предпринять решительные шаги, чтобы начать новую волну реформ, которые обеспечат продолжительное ускорение роста, создание большего количества рабочих мест и повышение уровня жизни. Для этого необходимы реформы, направленные на повышение производительности, укрепление устойчивости к потрясениям и расширение рынков.

Это амбициозная задача, но она выполнима, если есть единое намерение идти этим путем. Нынешние благоприятные макроэкономические условия открывают многообещающее окно возможностей, поскольку, как показывают наши исследования, структурные реформы приносят большие дивиденды для роста в периоды экономического подъема.

От стабильности к процветанию

Исторически этот регион был жизненно важным связующим звеном между Европой и Азией — через него проходили торговые пути и распространялись культура и инновации.

Сегодня региональная интеграция даст возможность вновь реализовать этот потенциал. Она может способствовать более свободному движению товаров, услуг, капитала и людей, увеличению масштабов рынка и экономической эффективности, а также всеобщему процветанию.

Кроме того, углубление связей внутри региона и на глобальных рынках может способствовать стабильности и миру. Таким образом, региональная интеграция — это не просто открывающаяся возможность, а экономическая необходимость.

Как показывают наши исследования, снижение нетарифных торговых барьеров, наращивание инвестиций в инфраструктуру и повышение качества регулирования может способствовать увеличению объема торговли в регионе КЦА в среднем на 17 процентов. Эти меры также могут улучшить доступ к рынкам и способствовать диверсификации.

Транспортные сети, такие как автомобильные и железные дороги, а также порты, имеют важное значение для облегчения трансграничной торговли. Запланированное строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан представляет собой пример сотрудничества между странами в целях улучшения связи между Востоком и Западом, поддерживая стремление региона восстановить свою историческую роль.

Регион располагает богатыми ресурсами возобновляемых источников энергии, включая энергию воды, солнца и ветра. Расширение сотрудничества в сфере энергетики будет способствовать развитию региональных энергетических рынков, обеспечению безопасности и созданию экспортных возможностей. Совместные проекты, такие как «Камбарата-1», могут помочь диверсифицировать структуру энергетики и снизить зависимость от ископаемого топлива. Важно отметить, что это также может улучшить доступность водных ресурсов для соседних стран.

Оба этих инвестиционных проекта, железная дорога и «Камбарата-1», несут огромный потенциал для развития и возможностей взаимодействия в регионе. Коллективные усилия по мобилизации экспертных знаний и финансирования имеют важное значение для полной реализации этого потенциала при одновременном поддержании макроэкономической стабильности, которая является отличительной чертой недавних достижений региона.

Это подводит меня к мысли о важности регионального сотрудничества в борьбе с рисками изменения климата, что требует от всех нас незамедлительных и решительных действий.

Путь к низкоуглеродному будущему

Регион КЦА в высокой степени уязвим к изменению климата. Температура быстро повышается, а засухи и наводнения стали более частыми и сильными, нанося огромный ущерб урожаю, инфраструктуре и источникам средств к существованию. Согласно нашим оценкам, если не замедлить темпы изменения климата, к 2060 году ежегодная потеря объема производства в регионе может составить почти 6,5 процента.

Хорошо то, что эти потери можно существенно снизить за счет совместных мер по сокращению выбросов, адаптации к изменению климата и управлению рисками перехода к низкоуглеродной экономике.

Страны региона должны сотрудничать в целях распространения «зеленых» технологий, повышения энергоэффективности и рационального управления природными ресурсами. Сокращение энергетических субсидий и внедрение системы установления тарифов на выбросы углерода могут внести свой вклад в глобальные усилия по смягчению изменения климата. В этом отношении ярким примером является приверженность Кыргызской Республики повышению тарифов на электроэнергию и постепенной отмене энергетических субсидий.

Такие решительные меры могут повысить устойчивость к изменению климата и создать более высокооплачиваемые «зеленые» рабочие места, зарплата на которых в среднем на 7 процентов выше.

Реформы в целях повышения экономического роста и стабильности

Для полной реализации преимуществ региональной интеграции необходимы структурные реформы. Наше исследование показывает, что такие реформы могут увеличить объем производства на 5–7 процентов в ближайшие 4–6 лет.

Позвольте мне выделить несколько ключевых областей, в которых структурные реформы могут помочь достичь этого повышения.

Динамичный частный сектор является главной движущей силой экономического роста. Укрепление государственного управления, прав собственности и верховенства права, а также сокращение роли государства в экономике путем упрощения регулирования, поощрения конкуренции и борьбы с коррупцией будут способствовать формированию доверия и привлечению частных инвестиций.

Важно отметить, что, как мы выяснили, реформы государственного управления приносят наибольшие дивиденды для роста и усиливают положительное влияние других реформ. Вывод очевиден: реформы государственного управления должны считаться приоритетной задачей и сопровождаться другими реформами.

Разумное управление государственными предприятиями (ГП) также имеет решающее значение. Хотя некоторые ГП служат важным целям государственной политики и должны оставаться в руках государства, крайне важно, чтобы они работали эффективно и не вытесняли частный сектор.

Однако в большинстве случаев частный сектор более эффективен в обеспечении производства товаров и услуг, а также в создании рабочих мест. Таким образом, приватизация ГП, не относящихся к стратегическим, может привести к созданию более динамичных и конкурентных рынков, укрепляя экономический рост и устойчивость.

Инвестиции в образование, здравоохранение и цифровую инфраструктуру жизненно важны для повышения производительности. В полной мере потенциал молодого и динамичного населения региона можно раскрыть только с помощью высококачественного образования и здравоохранения.

Совершенствование цифровой инфраструктуры также открывает широкие возможности для роста производительности, особенно в регионе, где молодое население активно стремится использовать новые технологии.

По мере того как КЦА начинает пожинать плоды этих реформ, не менее важно позаботиться о том, чтобы экономический рост приносил пользу всем сегментам общества, а уязвимые слои населения были защищены от последствий реформ энергетических субсидий и изменения климата. Адресная социальная помощь имеет важное значение для сокращения бедности и неравенства.

Пособия наиболее эффективны в том случае, если они обеспечивают стимул к труду и являются адресными и своевременными в целях оказания поддержки домохозяйствам, оказавшимся в сложной ситуации в период экономического спада, при этом масштаб такой поддержки должен сокращаться по мере восстановления экономики. Расширение прав и возможностей женщин и содействие гендерному равенству могут раскрыть значительный экономический потенциал и способствовать более инклюзивному росту.

Приверженность МВФ обеспечению стабильности и роста в регионе КЦА

МВФ остается надежным партнером региона КЦА с первых дней его независимости. Мы предоставляем рекомендации по вопросам экономической политики, финансирование и техническую помощь, чтобы помочь нашим государствам-членам в регионе стабилизировать свою экономику, обеспечить устойчивый рост и снизить уровень бедности.

МВФ поддерживает все свои государства-члены как в благополучные, так и в трудные времена. Например, наша поддержка в период пандемии COVID-19 помогла нашим государствам-членам пережить кризис и заложить основу для восстановления экономики.

Для того чтобы более эффективно оказывать поддержку нашим государствам-членам в регионе КЦА, МВФ учредил Региональный центр развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Этот центр предоставляет техническую помощь и обучение в целях оказания странам региона содействия в формировании более надежных институтов и проведении рациональной экономической политики. Он также отражает нашу долгосрочную приверженность развитию региона.

Заключение

Позвольте мне подвести итоги. С первых дней своей независимости регион КЦА проявил огромную волю в заложении основ процветающего, мирного общества.

Сегодня перед вами стоят новые глобальные вызовы, которые испытывают экономику ваших стран на прочность и способность к адаптации. Курс на продолжение рыночных реформ является наиболее эффективной стратегией для укрепления экономики ваших стран. Необходимо без промедления смело идти вперед.

МВФ будет и дальше поддерживать ваши усилия, работая в партнерстве на благо всех народов в вашем регионе и во всем мире.

Спасибо за внимание!

Департамент коммуникаций МВФ

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