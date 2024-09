ЕСУ принял новых членов и определил направления развития на 2024-2025 учебный год

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 сентября 2024 года в Нижнем Новгороде прошло 7-е заседание Координационного совета Евразийского сетевого университета, в котором приняли участие ректор Государственного университета управления Владимир Строев и проректор ГУУ Дмитрий Брюханов.

Заседание открыл ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов. Он отметил знаковый статус нынешнего заседания и рассказал о проведённой ННГУ работе.

«Наш вуз год назад вошёл в состав ЕСУ. За этот период мы стали ключевым участником запуска Евразийской олимпиады – Международной студенческой олимпиады Евразийского сетевого университета. ННГУ является организатором и координатором этого крупного образовательного мероприятия. В планах развития на 2024-2025 годы – запуск Второй Евразийской олимпиады», — рассказал Олег Трофимов.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева передала слова приветствия от губернатора Глеба Никитина и правительства Нижегородской области. Она напомнила, что Нижегородская область не только активно участвует в интеграционных процессах на евразийском пространстве, но и является крупнейшим образовательным центром, где обучается значительное количество иностранных студентов.

Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Елена Горожанкина в свою очередь подчеркнула значимость взаимодействия вузов-участников ЕСУ в создании совместных образовательных программ и развитии программ ДПО и акцентировала внимание присутствующих на том, что вузы должны создать совместные продукты для продвижения идей Евразийского сетевого университета, особенно в сфере подготовки кадров.

Кроме того, на Координационном совете рассмотрели вопросы внесения изменений в Положение о секретариате ЕСУ, об итогах Олимпиады ЕСУ-2024, проголосовали за присоединение к консорциуму Волгоградского государственного технического университета и Алматинского технологического университета, а также обсудили планы развития ЕСУ на 2024-2025 учебный год.

