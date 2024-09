Дмитрий Чернышенко: Россия настроена на развитие сотрудничества в торгово-экономической и научно-технологической сферах с Вьетнамом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и вице-премьер Правительства Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Ха провели 25-е заседание Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленности, энергетики, науки и образования.

«С момента последнего заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло чуть больше года, но за это время наши страны предприняли активные шаги по углублению двустороннего сотрудничества. Первый за долгое время визит Президента России Владимира Путина во Вьетнам придал импульс развитию двусторонних связей – об этом свидетельствует значительный пакет принятых в его ходе документов и соглашений», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Российский вице-премьер выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна, который обрушился на Вьетнам, и сообщил о готовности оказать необходимую помощь.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул значимость укрепления двусторонних отношений с Вьетнамом и отметил важность регулярных контактов на высоком уровне.

«Мы ведём активную работу с товарищем Чан Хонг Ха в рамках механизма Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Находимся в постоянном диалоге. Российская сторона комиссии рассматривает укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом как один из приоритетов внешней политики нашей страны в регионе. Мы настроены на поступательное развитие широкого спектра сотрудничества в торгово-экономической и научно-технологической сферах, готовы работать над тем, чтобы создавать комфортные условия для развития деловых связей между компаниями из России и Вьетнама. Именно в этом видим основной драйвер роста и углубления наших двусторонних отношений», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха в свою очередь согласился, что отношения России и Вьетнама активно развиваются вопреки всем потрясениям на международной арене.

«Наши отношения с Российской Федерацией особенные, – сказал он. – Наши отношения достигли уровня стратегического партнёрства и развиваются в сложном международном контексте».

Вице-премьер Вьетнама также отметил вклад Москвы в восстановление и развитие республики, подчеркнув, что в Ханое помнят об этой помощи.

В завершение мероприятия Дмитрий Чернышенко и Чан Хонг Ха подписали протокол 25-го заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Также российский вице-премьер вручил орден Дружбы Нго Хыу Хаю, генеральному директору нефтегазовой операционной компании «Бьендонг» (с 2018 по 2023 год).

