Дмитрий Чернышенко: Наука и образование – один из приоритетов сотрудничества России и Вьетнама

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Заместитель Председателя Правительства Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Ха в рамках программы 25-го заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству посетили с официальным визитом университет «МИСиС».

На встрече присутствовали заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, ректор вуза Алевтина Черникова, директор Горного института НИТУ «МИСиС» Александр Мясков. Стороны обсудили перспективные направления российско-вьетнамского сотрудничества в сфере науки и образования, оценили научные разработки НИТУ «МИСиС» и встретились со студентами вуза.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность наращивания кадрового потенциала, развития научно-образовательной сферы и плодотворного взаимодействия с республикой.

«Отношения России и Вьетнама активно развиваются по всем направлениям. Сегодня один из главных приоритетов – сотрудничество наших стран в сфере науки и образования. В рамках Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии, заседание которой мы проводим совместно с моим коллегой Чан Хонг Ха, этому вопросу традиционно уделяется большое внимание. Наши страны ведут студенческие обмены, занимаются совместными научными исследованиями. Сегодня университет „‎МИСиС“‎ представил свои разработки, которые вызвали живой интерес у вьетнамской стороны. Россия готова и дальше обмениваться знаниями и опытом с Социалистической Республикой Вьетнам», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Заместитель Председателя Правительства Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Ха окончил Московский горный институт (сейчас – Горный институт НИТУ «МИСиС») в 1988 году, получив диплом горного инженера с отличием. В 1991 году успешно защитил диссертацию в МГИ на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности «подземная разработка месторождений полезных ископаемых».

На встрече Вице-премьер Правительства Вьетнама напомнил, что его отец тоже учился в этом же институте у профессора Анатолия Семёновича Бурчакова, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. Он также отметил высокое качество российского образования, подчеркнул важность развития академического сотрудничества и выстраивания более тесного научно-образовательного партнёрства с российскими высшими учебными заведениями, в том числе с университетом «МИСиС».

«Вьетнам и Россию связывают традиционные дружеские отношения, которые укреплены многими поколениями руководителей и жителей наших стран. Руководство Вьетнама заинтересовано в активизации и углублении взаимосвязей с Россией. Мы особо заинтересованы во взаимодействиях в области науки, технологий, образования и подготовки кадров. И можно сказать, что работа в этих сферах идёт очень хорошо. Президент Вьетнама То Лам после июньского приёма Владимира Путина в стране дал поручение профильным ведомствам разработать перечень приоритетных специальностей для подготовки кадров в России. Сформированный образовательный заказ будет ориентирован на перспективные направления сотрудничества обеих стран. В связи с этим я предлагаю наладить и развивать отношения между российскими и вьетнамскими университетами в таких областях, как зелёная трансформация, зелёная энергетика, инновации и другие. Надеюсь, наше юбилейное 25-е заседание МПК обеспечит дальнейшее продвижение по всем вопросам повестки российско-вьетнамского сотрудничества», – сказал Чан Хонг Ха.

Ректор университета науки и технологий Алевтина Черникова рассказала гостям о ведущей роли вуза в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов.

«Сегодня мы имеем честь принимать особого гостя – выпускника нашего университета. Отрадно отметить роль российского образования в построении блестящей карьеры вице-премьера Правительства дружественной Социалистической Республики Вьетнам. На текущий момент в вузе обучаются вьетнамские студенты, численность которых составляет около 4% от общего количества иностранных обучающихся. Они демонстрируют высокий уровень академической успеваемости и являются активными участниками мероприятий по развитию межкультурного диалога. Уверена, что с развитием Российско-вьетнамского консорциума технических университетов, созданного в 2023 году, их число будет только расти», – добавила она.

Стороны посетили Горный институт НИТУ «МИСиС», научно-производственные центры и лаборатории. Представители вуза продемонстрировали уникальные разработки лаборатории перспективной солнечной энергетики и института биомедицинской инженерии: всепогодные солнечные панели на гибридных перовскитах, автономные батареи для IoT-устройств, массивы микропиксельных фотодиодов для детекторов томографии, тканевой пистолет, роботический биопринтер для печати тканей непосредственно на пациенте, имплантат ушной раковины, магнитный принтер для биофабрикации тканей в космосе и кровеносный сосуд, выращенный в условиях невесомости на МКС.

В конце встречи председатель вьетнамского землячества НИТУ «МИСиС» Фан Тхи Хуен Зиеу, студент четвёртого курса института новых материалов, вручил господину Чан Хонг Ха памятные подарки, в числе которых – копия личного дела и студенческого билета.

