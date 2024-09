ГУУ и НГТУ им. Р.Е. Алексеева подписали соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 сентября 2024 года Государственный университет управления и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева подписали соглашение о сотрудничестве.

Ректор ГУУ Владимир Строев и ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев договорились о реализации совместных научных проектов, разработке сетевых программ и проведении образовательных и научных мероприятий, а также обсудили другие направления дальнейшего взаимодействия.

На данный момент уже выполняется ряд инженерных проектов в рамках Межвузовского студенческого конструкторского бюро, организованного на базе ГУУ по инициативе Трансмашхолдинг.

Важную роль в развитии сотрудничества в научной сфере играют инжиниринговые центры университетов: Центр управления инжиниринговыми проектами ГУУ и Инжиниринговый центр НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Напомним, что ГУУ активно развивает межвузовское взаимодействие для реализации научных и образовательных проектов. Так, в 2024 году уже были подписаны соглашения с рядом университетов из разных регионов страны, а в 2023 году совместный проект ГУУ и ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова стал победителем отбора в проект «Передовые инженерные школы».

