Гарант качества учебной литературы. «Политех-пресс» на Московской книжной ярмарке

Издательско-полиграфический центр «Политех-пресс» (ИПЦ) принял участие в 37-й Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ-2024), приходившей с 4 по 8 сентября в Экспоцентре на Краснопресненской набережной. Это одна из самых значимых выставок для отечественной книжной отрасли, участие в которой является имиджевым мероприятием для любого издательства. В этом году на ММКЯ было представлено более 300 издательств и распространителей из различных регионов России, а также из Азербайджана, Беларуси, Германии, Ирана и Китая. За пять дней работы ярмарочные павильоны посетило более 40 000 человек.

Наш стенд выгодно отличался от стендов других университетских издательств не только действительно большим ассортиментом книг (порядка 300 наименований), но и наличием другой полиграфической продукции, дающей представление о технических возможностях производства и привлекающей внимание посетителей. Основная деятельность ИПЦ направлена на создание современной учебной книги, которая должна существовать и быть доступной как в бумажном, так и в электронном формате. Немаловажно и то, что по данным Российской книжной палаты (ведущей организации со столетней историей, проводящей и статистику, и стандартизацию выпускаемой в нашей стране литературы), ИПЦ СПбПУ входит в тройку лидеров петербургских издательств по выпускаемой литературе с номером ISBN. Электронная копия любой книги, вышедшей в издательстве, обязательно отправляется в РКП.

Кроме того, интерес посетителей вызвали книги, которые сделаны с хорошим дизайном обложек, качественными фотографиями, а также сувенирная продукция, в частности, календари с видами природы России. Также неизменным спросом пользовалась литература для широкого круга читателей. Например, покупателем одной из таких книг стал известный публицист и писатель Захар Прилепин, который лично посетил наш стенд.

На Московской международной книжной выставке-ярмарке ежегодно проходят важные переговоры профессионалов издательской отрасли. И на этот раз она стала площадкой для диалога между представителями книжной индустрии, власти и маркетплейсов, как активных игроков в продвижении книг. Большое внимание специалисты уделили важности повышения интереса к чтению, востребованности детской книги, продвижению книги к читателю, ценообразованию на фоне санкций, информационно-коммуникационному взаимодействию в книжной отрасли.

