В СПбГАСУ модернизировали лабораторию механических испытаний

В нашем университете 10 сентября состоялось торжественное открытие модернизированной лаборатории механических испытаний. Её отремонтировали и оснастили двумя новыми сервогидравлическими универсальными испытательными машинами.

Евгений Королев, проректор по научной деятельности, подчеркнул, что современное оборудование значительно расширит возможности студентов и учёных. По словам проректора, модернизация существующих и открытие новых лабораторий входят в число задач, прописанных в программе развития университета на 2023–2032 гг.

Символическую ленточку вместе с проректором перерезал Сергей Безпальчук, директор центра коллективного пользования СПбГАСУ. По его мнению, данные машины – лучшие в своём сегменте. Они позволяют испытывать на сжатие, растяжение, изгиб любые материалы, в том числе крупногабаритные образцы из дерева, металла, бетона, композитных материалов. При этом можно задавать различные нагрузки на одном образце. Максимальная нагрузка на сжатие составляет 150 тонн, на растяжение – 100 тонн.

Егор Кужман, аспирант и сотрудник центра коллективного пользования СПбГАСУ, провёл на новом оборудовании испытание на сжатие призмы, изготовленной из фибробетона. В ходе испытания удалось выяснить, что разрушающее усилие фибробетона составило 50 тонн.

В церемонии открытия принял участие Рамасуббу Сундер, директор НИОКР и технического сопровождения по России компании BiSS (Индия), с участием которой была произведена испытательная техника. Господин Сундер выразил уверенность, что необходимо развивать сотрудничество двух стран.

На данный момент в лаборатории также установлена универсальная испытательная машина с максимальной нагрузкой 60 тонн и климатическая камера для имитации различных погодных условий.

«Сопротивление материалов – один из базовых предметов в техническом университете. Поскольку СПбГАСУ – строительный вуз, испытаниям строительных материалов и конструкций на прочность здесь уделяют самое пристальное внимание. Наша лаборатория находится в процессе развития, но мы готовы принимать в ней студентов уже в этом году», – рассказал Сергей Безпальчук.

Сюжет об открытии новой лаборатории СПбГАСУ вышел на телеканале «Санкт-Петербург».

