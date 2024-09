Вокальная студия НГУ «Миллион голосов» выиграла один из призов на международном фестивале «Московская A Cappella»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Недавно в «Зарядье» были подведены итоги международного конкурса-фестиваля, и студия НГУ выиграла приз зрительских симпатий в категории «Большие вокальные коллективы».

В новом сезоне фестиваля приняли участие 150 коллективов из 54 городов и 13 стран. Среди них профессионалы в области музыки. Коллектив НГУ решил попытать удачу. Ребята прошли конкурсный отбор, стали участниками фестиваля, подготовили концертную программу и совершили свое маленькое вокальное путешествие!



Представлять НГУ на московских площадках отправились 12 участников вокальной студии «Миллион голосов»: Антонина Лазарева, Гуманитарный институт НГУ (5 курс), Анастасия Омельченко, Физический факультет НГУ (5 курс), Анастасия Сталидзан, Передовая инженерная школа НГУ (5 курс), Виктор Устюжанин, выпускник Физического факультета НГУ, Данила Юдин (НГТУ), Фёдор Лазарев, выпускник Геолого-геофизического факультета НГУ, Екатерина Гайда (НГПУ), Игорь Евсеев, Физический факультет НГУ (6 курс), Кирилл Шадрин, Факультет информационных технологий НГУ (4 курс), Мария Морозова, Факультет естественных наук НГУ (4 курс), Надежда Мухомедьярова, Факультет естественных наук НГУ (5 курс), Таисия Майорова, Факультет естественных наук НГУ (2 курс).



В прошлом, другим составом, студия уже гастролировала в столице, однако, в связи с эпидемией, фестиваль «Московская A Cappella» не проводился в течении пяти лет. Теперь же он вновь радует жителей столицы прекрасными музыкальными ритмами.



— За три дня с концертной программой мы посетили девять площадок Москвы. Главной точкой для нас была «Театральная Площадь» — нам предстояло выступить на ступеньках Большого театра, в самом сердце культурного наследия. Конечно, чувствовалось волнение, но желание поделиться своим творчеством и самим получить удовольствие взяло верх. Слушатели смотрели на нас восхищенным взглядом, громко аплодировали, свистели и пританцовывали — это была колоссальная поддержка! Отдельную благодарность хочется выразить нашему вокальному руководителю Ирине Анатольевне Пивоваровой, которая подготовила нас к такому большому музыкальному событию и поддерживала нас на протяжении всего пути, — рассказала Анастасия Омельченко.

Поздравляем ребят!

