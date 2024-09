10.09.2024 Rząd przyjął projekt ustawy upraszczający i modyfikujący obowiązki w podatku IVA m.in. dla małych przedsiębiorstw z siedzibą działalności gospodarczej w UE

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rząd przyjął projekt ustawy upraszczający i modyfikujący obowiązki w podatku IVA m.in. dla małych przedsiębiorstw z siedzibą działalności gospodarczej w UE10.09.2024

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, dzięki temu m.in. małe polskie firmy będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE.

Projekt przewiduje , że VAT od wszystkich transmisji internetowych wydarzeń sportowych, rozrywkowych czy kulturalnych, będzie należny państwom, w których zlokalizowani są odbiorcy tych usług. Nowe rozwiązania będą sprzyjać uczciwej konkurencji i zwiększą wpływy z VAT w państwach, w których faktycznie ma miejsce konsumpcja usług.

Stosowanie szczególnej procedury marży nie będzie możliwe w odniesieniu do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, które zostały opodatkowane stawką obniżoną.

Nowe przepisy oznaczają uproszczenie obowiązków administracyjnych dla małych przedsiębiorstw dzięki wprowadzeniu możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT w państwach członkowskich UE innych niż państwo siedziby.

Obecnie małe firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w innych państwach UE, w których nie posiadają siedziby działalności gospodarczej, muszą co do zasady zarejestrować się w celu wypełnienia obowiązków związanych z . Chodzi przede wszystkim o składanie deklaracji oraz rozliczanie IVA. Obowiązki te firmy wypełniają w każdym unijnym państwie, w którym VAT jest należny, zwłaszcza gdy nie mogą skorzystać z uproszczonego systemu rozliczeń w tzw. “jednym okienku” OSS. Małe przedsiębiorstwa są w ten sposób obciążone administracyjnie, ponosząc relatywnie o wiele wyższe koszty niż duże firmy. W związku z tym są też mniej konkurencyjne od małych firm, działających na swoim krajowym rynku.

Projekt dostosowuje również polskie prawo do przepisów UE, wprowadzając nowe zasady określania miejsca świadczenia usług. Dotyczy a m.in. takich usług jak wstęp na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne czy rozrywkowe. Nowe zasady stosuje się w sytuacji, gdy obecność ostatecznego odbiorcy (podatnika lub konsumenta) takich usług jest wirtualna. Przykładowo, VAT od transmisji internetowej koncertu nabytej przez podatnika lub konsumenta zostanie zawsze pobrany odpowiednio w państwie siedziby podatnika lub miejsca zamieszkania konsumenta. Przyjęte rozwiązanie będzie przeciwdziałać zakłócaniu konkurencji i umożliwi przekazywanie podatku VAT do państw członkowskich, gdzie nabyto zgodnie z nowymi regulacjami usługę.

Ponadto projekt wyłącza procedurę szczególną marży w stosunku do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, które zostały nabyte ze stawką obniżoną IVA.

Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku.

