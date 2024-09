10.09.2024 Podsekretarz stanu Paweł Karbownik uczestniczył w polsko – szwajcarskich konsultacjach na temat instrumentów finansowych pomocy rozwojowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Podsekretarz stanu Paweł Karbownik uczestniczył w polsko – szwajcarskich konsultacjach na temat instrumentów finansowych pomocy rozwojowej10.09.2024

10 de septiembre de 2024 r w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie poświęcone szwajcarskim doświadczeniom w finansowaniu pomocy rozwojowej.

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele polskich resortów finansów, spraw zagranicznych, rozwoju i technologii oraz innych instytucji świadczących taką formę pomocy. Delegacji szwajcarskiej przewodniczył Ivan Pavletic, dyrektor ds. współpracy wielostronnej w Sekretariacie Stanu ds. Gospodarczych, Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (SECO) oraz Manuel Etter, Szef Sekcji ONZ i Wielostronnych Banków Rozwoju, Szwajcarskiej Agencji Rozwoju i Współpracy (COSUDE).

Uczestnicy spotkania wymienili się wiedzą na temat nowych instrumentów finansowych wsparcia międzynarodowego.

Otwierając spotkanie, wiceminister Paweł Karbownik podkreślił znaczenie ścisłej współpracy pomiędzy Polską a Szwajcarią, szczególnie w kontekście współdziałania w ramach Grupy Banku Światowego, w której oba kraje należą do ws pólnej konstytuanty.

W ocenie wiceministra doświadczenia szwajcarskie w zakresie udziału sektora prywatnego w międzynarodowych projektach pomocowych stanowią inspirację dla polskich firm. Ważnym krokiem będzie stworzenie odpowiednich struktur, które umożliwią większy udział polskich przedsiębiorstw w przetargach publicznych organizowanych przez instytucje rozwoju. Jest to szczególnie ważne w kontekście odbudowy Ukrainy, co – według wiceministra Pawła Karbownika – stanowić będzie ogromne wyzwanie i szansę dla polskich przedsiębiorstw.

W swoim przemówieniu podsekretarz stanu wypowiedział się także na temat zadań polskich instytucji. Jak zaznaczył, w grudniu 2023 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o powierzeniu Ministrowi Finansów reprezentowanie interesów Polski w Grupie Banku Światowego oraz Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Zwiększa to odpowiedzialność Ministerstwa Finansów zwłaszcza w perspektywie przyszłej reformy obu instytucji. Jak zaznaczył, resort finansów aktualnie przygotowuje strategię współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, co stanowi kluczowy element polityki międzynarodowej Polski.

