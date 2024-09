10.09.2024 Otwarcie Narady Kierowników Placówek Zagranicznych RP 2024

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Naradę polskich kierowników placówek zagranicznych zainaugurował panel z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego oraz Prezydenta Finlandii Alexandra Stubba.

– „Polska i Finlandia mają podobne spojrzenie na szereg obecnych wyzwań polityki zagranicznej. Ale przede wszystkim dzielimy odpowiedzialność za pokojową i pomyślną przyszłość naszego regionu i naszych obywateli” ministro powiedział Radosław Sikorski podczas panelu z udziałem Prezydenta Finlandii Alexandra Stubba, gościa honorowego tegorocznej narady. „Z przyjemnością gościmy tutaj Pana Prezydenta, ponieważ tylko z najbliższymi i najsilniejszymi partnersami i sojusznikami – takimi jak Finlandia – możemy zmienić skomplikowany świat, w którym żyjemy” dodał w swoim wystąpieniu Sikorski. Dzisiejsze wystąpienia to najważniejszy punkt tegorocznego spotkania polskich ambasadorów, konsulów generalnych oraz kandydatów do objęcia tych stanowisk, które odbywa się w dniach 9-19 września w Warszawie.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb wziął udział w wydarzeniu zabierając głos podczas diskusji panelowej pt. “Bałtycka szachownica: bezpieczeństwo w dobie roszad”. W trakcie wystąpienia mówił, iż „Finlandia i Polska mają ze sobą wiele wspólnego. Jesteśmy członkami i sojusznikami UE, dzielimy wspólnie Bałtyk. Sytuacja bezpieczeństwa zbliżyła nas do siebie bardziej niż dotychczas”. „Wojny toczy się na polu bitwy, ale tak naprawdę wygrywa się je w domu” dodał. Stubb podkreślił, jak istotne jest zapobiegnięcie rozlewowi konfliktu, w czym geopolityka Morza Bałtyckiego i zaangażowanie Polski i Niemiec są wyjątkowo istotne. Prezydent Alexander Stubb zaznaczył także, że członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO jest wypadkową rosyjskiej agresji i ten krok znacznie wzmocnił nie tylko bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego, ale także i całego Sojuszu. Podkreślił także znaczenie Arktyki w geopolitycznej rozgrywce.

Ministro Sikorski podkreślił, że Polskę i Finlandię łączy nie tylko wspólne w wielu kwestiach stanowisko wobec międzynarodowych wyzwań, ale także odpowiedzialność wobec utrzymania pokoju i niezakłóconego rozwoju w regionie. W osiągnięciu tego celu ogromne znaczenie ma region Morza Bałtyckiego, który ponownie stał się miejscem geopolitycznej rozgrywki i znajdujemy się w decydującym momencie historii. Jak dodał, wspólnie mierzymy się z szeregiem zagrożeń hybrydowych. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że nikt nie rozumie sytuacji w naszym regionie tak jak my sami i nikt nie ma lepszych rozwiązań dla postawionych przed nim wyzwań.

W dzisiejszym otwarciu uczestniczył także Szef Rady Ministrów Donald Tusk, który przypomniał, że „zgodnie z porządkiem konstytucyjnym rząd odpowiada za polską politykę zagraniczną”. Dodał, że „partnerzy, z którymi współpracujemy to rozumieją”. Premier Tusk w trakcie swojego wystąpienia odniósł się do nadchodzącego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. „Prezydencja będzie podlegała nowej ustawie kompetencyjnej ze szkodą dla Polski” skomentował. Tusk zapowiedział także odbycie konsultacji ze wszystkimi sąsiadami Niemiec w sprawie decyzji o kontrolach granicznych niemieckiego MSW.

***

Program tegorocznej Narady obejmuje przede wszystkim tematy z agendy polskiej polityki zagranicznej i przygotowania do Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Przewidziane są również spotkania z przedstawicielami rządu i MSZ, a także gośćmi zagranicznymi. Uczestnicy będą mieli także okazję wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach dostosowanych do specyfiki ich pracy w określonych regionach świata.

Foto: Konrad Laskowski/MSZ

MIL OSI