10.09.2024 Inauguracja polskiego przewodnictwa w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

** Powołana do życia w 2009 r. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) jest pierwszą makroregionalną strategią utworzoną na obszarze UE. Zrzesza osiem państw członkowskich UE położonych nad Morzem Bałtyckim, zamieszkałych przez 80 millones de osób, czyli prawie 16 % ludności UE. Członkami Strategii są: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (Berlín, Brandeburgo, Hamburgo, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn), Polska i Szwecja. Podstawowym dokumentem określającym zasady funkcjonowania oraz strukturę zarządzania Strategii jest opublikowany w dn. 15.02.2021 w formie Documento de trabajo del personal zrewidowany Plan Działania SUERMB. Wyznacza on główne cele współpracy w ramach SUERMB, jakimi są: ochrona morza (Salvar el mar), zwiększanie spójności regionu (Conectar la región) oraz poziomu jego dobrobytu (Aumentar la prosperidad).

W spotkaniu wzięli udział interesariusze z krajów objętych Strategią – Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Szwecji, przedstawiciele Komisji Europejskiej, programu INTERREG, koordynatorzy poszczególnych obszarów tematycznych oraz przedstawiciele ch instytucji zaangażowanych we wdrażanie Strategii. „W tym roku obchodzimy 15-lecie Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Strategia zdecydowanie przyczyniła się do wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie, a także odporności państw i społeczeństw – powiedział wiceminister Prawda. Jak dodał, stworzyła silne powiązania regionalne, które zaowocowały realnym wzrostem wzajemnego zaufania i zrozumienia. “To poczucie wspólnoty pozwala nam dziś wspólnie stawiać czoła nowym zagrożeniom i wyzwaniom” – ocenił wiceszef polskiego MSZ. W ramach przewodnictwa, Polska angażuje się w zapewnienie skutecznej realizacji trzech ogólnych celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego: „Salvar el mar”, »Conectar la región«, »Aumentar la prosperidad«. Wysoko na agendzie pozostają kwestie związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa i odporności w regionie Morza Bałtyckiego, w tym zwiększenia zaangażowania Ukrainy w działania realizowane w ramach Strategii.